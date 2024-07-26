Украинцам следует рассчитывать только на себя? В "Укрэнерго" рассказали, что будет зимой

Кудрицкий дал честный ответ относительно того, будет ли следующая зима тяжелее 2022/23

Ранее в Министерстве энергетики заявили, что подготовка к зиме идет полным ходом, и этот тезис подтверждают в "Укрэнерго". Энергетики работают без выходных, чтобы подготовиться к отопительному сезону, и магистральная сеть уже готова обеспечивать зимние объемы потребления.

Положительные прогнозы также по поводу генерирующих мощностей. Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал об этом на брифинге.

Как энергетики готовятся к зиме

"Все энергетики, все энергокомпании, и "Укрэнерго здесь не исключение, очень интенсивно, без выходных работают над подготовкой к отопительному сезону… Можно сказать, что магистральная сеть на сегодняшний день готова в полном объеме обеспечивать потребление каждого региона", ― сказал Кудрицкий.

Он отметил, что речь идет о магистральных сетях, за исключением тех, которые постоянно обстреливаются и где ведутся аварийно-восстановительные работы. Однако эти работы не слишком масштабные. Подстанции имеют соответствующий уровень защиты и резерв оборудования, поэтому их быстро восстанавливают.

Магистральные сети готовы обеспечивать не только летние объемы потребления. Речь идет и об увеличенных объемах.

"Мы, собственно, уже готовы не только обеспечивать летние объемы потребления, но и даже зимние объемы. Здесь нужно обычно вынести за скобки те постоянные атаки, которые продолжаются на наши энергообъекты, и последствия которых мы должны постоянно исправлять, устранять", ― сказал Кудрицкий.

В "Укрэнерго" надеются войти максимально подготовленными в зиму 2024/25. Кудрицкий поделился прогнозом по генерирующим мощностям.

"Что касается генерирующих мощностей, здесь я считаю все шансы выполнить и даже перевыполнить план, поэтому будем рассчитывать, что войдем в зиму максимально готовыми, с максимальным количеством электростанций в работе", ― сказал он.

Будет ли эта зима тяжелее

"Я заметил, что в последнее время стал популярен такой тезис, что люди могут рассчитывать только на себя. Все же мне кажется, что для чего-то существует энергосистема, и для чего-то существуют энергетики в этой стране", ― ответил Кудрицкий на вопрос, стоит ли украинцам рассчитывать только на себя.

Ситуация в энергосистеме зависит от многих факторов. Председатель правления "Укрэнерго" перечислил, на кого действительно могут рассчитывать украинцы.

"Все украинские потребители, безусловно, могут рассчитывать прежде всего на наши Вооруженные силы, силы противовоздушной обороны. Во вторую очередь они могут рассчитывать на энергетиков, и вы можете быть уверены, что энергетики будут заниматься восстановлением и обеспечением устойчивой работы всех энергообъектов 24/7. И я бы сказал в третью очередь потребители могут рассчитывать на себя", ― сказал Кудрицкий.

У украинцев уже есть приборы, помогающие минимизировать последствия отключений. Однако эффективно работать можно только в команде. И тогда удастся пройти зиму, какой бы тяжелой она ни была.

"У каждого из нас уже есть такие бытовые ноу-хау, и таким образом можно обезопасить себя и минимизировать какие-то там бытовые последствия отключений электроэнергии, с которыми до сих пор сталкиваются украинские потребители. Поэтому здесь я бы сказал, что нужна командная работа. Мы говорили об этой триаде: ПВО, энергетики, потребители. В такой команде мы сможем и к зиме подготовиться, и мы безусловно пройдем следующую зиму, какой бы сложной она ни была", – сказал Кудрицкий.

У председателя правления "Укрэнерго" спросили, будет ли эта зима тяжелее зимы 2022/23, когда украинцы впервые столкнулись с отключениями света. Кудрицкий дал честный ответ.

"Это очень сильно зависит от характера обстрелов, который мы с вами не можем знать. Если бы кто мне сказал, какими будут обстрелы и повреждения энергообъектов, я бы смог вам ответить на этот вопрос… Но честный ответ заключается в том, что никто не знает, что будет делать наш враг", — сказал Кудрицкий.

Ранее эксперт по энергетике Святослав Павлюк заявил, что украинцам придется покупать оборудование стоимостью 3-4 тысяч долларов, чтобы легче справляться с отключениями света. Якобы десятилетиями народ "проедал" средства, недоплачивая за тариф, а теперь нужно думать о собственной энергонезависимости. Его слова вызвали бурную реакцию в соцсетях.

Как сообщал "Телеграф", в "Укрэнерго" подтвердили аварию на Южноукраинской АЭС. Министр энергетики Галущенко ранее опровергал эту информацию.