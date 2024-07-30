"Привыкайте": украинцев просят активно использовать электроэнергию не вечером, названы часы и причина

Такая привычка очень поможет осенью и зимой

В Украине свели отключения света в домах граждан до минимума после выхода из планового ремонта дополнительных генерирующих мощностей и спада аномальной жары. Однако украинцев просят стараться экономить электроэнергию, особенно в утренние и вечерние часы.

Об этом написал на своей странице в Facebook глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. По его словам, лучше всего перенести электропотребление на дневное время — с 11:00 до 15:00.

"Ко всем одна просьба — если есть возможность, переносите энергопотребление на дневные часы, с 11 до 15. В настоящее время наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций", — сказал Кудрицкий.

Он добавил, что украинцам стоит привыкать правильно и экономно потреблять электроэнергию в такое сложное время. К тому же, такая привычка очень поможет людям в осенний и зимний период.

"И пожалуйста, привыкайте к экономному энергопотреблению, особенно утром и вечером. Эта привычка всем нам пригодится осенью и зимой", — подчеркнул Кудрицкий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ДТЭК объяснили украинцам, когда полностью перестанут отключать свет в домах по графикам. Есть несколько факторов, от которых это зависит.