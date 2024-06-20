Пережить блекаут станет проще: украинцам рассказали, где и как получить кредит от государства на солнечные батареи

Когда новая программа Кабмина начнет действовать, они будут давать деньги на более выгодных условиях вплоть до ставки 0%

Украинцам государство поможет покупать и устанавливать солнечные батареи, выдавая субсидии и беспроцентные кредиты. Кто, где и как может получить кредит на солнечные батареи?

Отмечается, что сумма компенсации расходов составит 244 000 грн, а кредит можно получить на сумму до 480 000 грн. сроком 5 лет со ставкой 0%. Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на издание "Фокус".

На такую помощь могут рассчитывать те, кто захочет установить дома солнечные электростанции (фотоэлектрические модули) или ветровые генераторы., и аккумуляторами емкостью от 1 кВт*ч на каждый 1 кВт установленной мощности генератора.

Для малого и среднего бизнеса предусмотрены льготные кредиты от государства на альтернативные источники энергии под 5-9%, программы предусматривают приобретение и установку оборудования для генерации или накопления электроэнергии. Нацбанк будет рекомендовать банкам, чтобы процент по таким кредитам не превышал учетной ставки — 13,5%.

Пока кредиты на СЭС для физических и юридических лиц выдают по меньшей мере три учреждения, которые предусмотрели собственные программы: "Ощадбанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Укрэксимбанк, "Банк Львов".

Вероятно, когда новая программа Кабмина начнет действовать, они будут давать деньги на более выгодных условиях вплоть до ставки 0%. Важно уточнить в банке, что именно подлежит кредитованию: только приобретение оборудования или проект полностью включая разработку проектной документации и монтажные работы. Как правило, в качестве залога кредиторы требуют приобретенного оборудования и материалов.

Какие документы необходимы для получения кредита на солнечные электростанции:

паспорт гражданина Украины (подойдет ID-карта);

справка о присвоении идентификационного номера/регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (ИНН);

документ о доходах и удержании с них за последние 6 месяцев;

счет-фактура или договор на приобретение и установку оборудования;

другие документы по требованию банка.

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