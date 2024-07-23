В Раде блокируют трибуну: кто и почему не хочет запрещать УПЦ МП в Украине

Работа в парламенте заблокирована до августа

Народные депутаты сообщили, что в "Слуге народа" (СН) отказались вносить в повестку дня законопроект о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией.

"Коллеги по Раде заявили, что после двух первых голосований о продлении военного положения и мобилизации они будут блокировать трибуну. Из-за отказа коалиции ставить закон о московской церкви", — написал в своем Телеграм-канале Ярослав Железняк, депутат от фракции "Голос".

По информации "Телеграфа", такое решение было принято руководством монобольшинства — Давидом Арахамией и Андреем Мотовиловцем. Одна из причин — шантаж со стороны депутатов, являющихся сторонниками УПЦ МП.

Источники во фракции называют главным лоббистом московской церкви депутата СН Артема Культенко. Также он является диаконом УПЦ МП.

"Он является заместителем Арахамии и имеет свою группу. По факту шантажирует, что эти депутаты не будут давать голоса за законы", — говорит собеседник в СН "Телеграф".

Также за сохранение московской церкви выступает известный депутат Евгений Брагар, запомнившийся тем, что предлагал оплачивать коммуналку деньгами после продажи собаки.

Но источники отмечают, что в принципе депутаты готовы поддержать законопроект, хотя некоторые мажоритарщики боятся конфликтов с избирателями-прихожанами УПЦ МП на своих округах. В руководстве фракции также волнуются по поводу возможного раскола в СН по этому вопросу.

В настоящее время работа в парламенте заблокирована. Как сообщил Железняк, последующие заседания Рады отменены, следующая пленарная неделя состоится в августе.