Кирилл благословил на войну. Я это осуждаю: нардеп-иподиакон УПЦ (МП) неожиданно выдал базу

Он рассказал об отношениях УПЦ с РПЦ

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл (Гундяев) благословил русских военных на войну против Украины. Он поддерживает убийства украинских граждан.

Об этом бывший член фракции "Слуга народа" народный депутат Артем Дмитрук, недавно ставший иподиаконом УПЦ (МП), заявил в эксклюзивном интервью "Телеграфу": "И в УПЦ были предатели": нардеп Дмитрук о связях с Москвой, Порошенко и своем отношении к патриарху Кириллу".

"Патриарх Кирилл благословил на войну. На войну с нами, с украинцами. Поэтому как украинец, как патриот своей страны, я не могу это воспринять. Это точка. Сегодня российские военные убивают граждан Украины. Они на нас напали. И это поддерживает патриарх Кирилл. Как я, как сознательный гражданин, как народный депутат Украины, избранный украинским народом, могу поддержать его действия? Как? Это невозможно", — отметил нардеп.

По его словам, сегодня у УПЦ нет никакого общения с РПЦ. Нардеп также подчеркнул, что прихожане УПЦ не могут поддержать убийство людей.

"Мы не можем благословлять убийство людей. Мы не можем поддерживать подобные ситуации вообще. Это вещи, которые никак не связаны с верой. Осуждение… вы хотите… Конечно, я это осуждаю", — подчеркнул Дмитрук.

Напомним, в ноябре 2023 года Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на руководителя РПЦ патриарха Кирилла (Владимира Гундяева). СБУ сообщила ему о подозрении.

По данным следствия, московский патриарх входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства России. Гундяев одним из первых публично поддержал полномасштабную войну против Украины.