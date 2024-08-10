Автомобиль всмятку: митрополит УПЦ МП попал в реанимацию после пьяной ДТП — СМИ

О состоянии священнослужителя пока ничего неизвестно

В селе Струмок Черновицкой области в аварию попал митрополит УПЦ МП Лонгин (Михаил Жар). По предварительной информации, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщение о ДТП обнародовала пресс-служба областной полиции. Детали происшествия сообщило местное издание "Час".

"Полицейские предварительно выяснили, что 22-летний житель села Молница, управляя автомобилем Lexus, не справился с управлением, допустил съезд автомобиля в кювет", — говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что пострадал водитель и его 58-летний пассажир. Других деталей там не сообщили, отметив, что все детали происшествия уточняются.

Вместе с тем, в публикации "Час" утверждается, что за рулем был сам Лонгин. Кроме того, там говорится, что автомобиль принадлежит руководителю клиники Святого Луки при Банчевском монастыре Тодору Мигаесси (отец Клёпа).

"Жар не справился с управлением и взлетел прямо из железнодорожного переезда в селе Струмок. Лексус – измятый как тряпка, пассажиры травмированы, а Жар – в реанимации", — говорится в материале.

В материале говорится, что после ДТП священники, которые были в другом автомобиле якобы обратились к руководителю Днестровского района Василию Козаку, чтобы тот помог скрыть факт аварии, а тот, как утверждается, "поручил" это начальнику Сокирянского отдела полиции Сергею Лунзе.

"Священнослужители исчезли, нет виновников – нет ДТП. Хотели еще и Лексус спрятать, не успели. Ибо все скрытое все равно становится очевидным. Так случилось и в этот раз. Свидетели есть, отвертеться точно не удастся", — сказано в публикации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в страшном ДТП на Киевщине погибли супруги, их сын попал в больницу. Предварительно водитель автомобиля "Mazda", нарушила правила дорожного движения, допустила столкновение с автомобилем "Mercedes".