Получат не все? Юрист рассказывает, кому может прийти повестка в августе

В некоторых случаях повестки будут выписывать вручную

В августе повестки получат не все. Есть вероятность, что первыми повестки на военно-врачебную комиссию (ВВК) получат те военнообязанные, которые обновили свои данные, но не имеют ни отсрочки, ни бронирования.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин в комментарии для ТСН. Он добавил, что свои данные обновили более 4 миллионов человек.

"Получат повестки не все. Данные обновили более 4 миллиона 600 тысяч военнообязанных. Половина может иметь отсрочки, инвалидность, троих детей. У определенного количества есть бронирование. Остается около 1,5 миллиона, которые якобы не имеют никаких оснований. Не исключено, что тем, у кого нет отсрочки и бронирования – им придут повестки", — говорит Роман Симутин.

Если гражданин не обновил данные, а в реестре "Оберіг" нет данных на военнообязанного, то работники ТЦК будут поднимать бумажное дело и вручную выписывать повестку. Такого человека могут обнаружить и на блокпосту.

Ранее "Телеграф" писал, может ли забронированный военнообязанный не являться по повестке в ТЦК. Здесь есть только один законный путь.

Добавим, что для лиц, отказывающихся от этого документа предусмотрено определенное наказание. Однако от повестки возможно отказаться без правовых последствий.