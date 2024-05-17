Обновление данных онлайн и не только: Минобороны запускает приложение "Резерв+", как им пользоваться

С 18 мая приложение будет доступно для загрузки

Министерство обороны Украины запускает мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Оно позволит оперативно обновлять данные онлайн.

Об этом сообщили в Минобороны. Приложение также предоставляет доступ к информации в реестре "Оберіг".

"Резерв+" предоставляет возможность оперативного обновления данных и доступа к информации в реестре "Оберіг". Это удобный способ выполнения обязательной процедуры обновления личных данных", — отмечает ведомство.

После обновления данных в приложении лицо сможет увидеть информацию из реестра "Оберіг" относительно себя. То есть это облегчит процедуру обновления данных всех военнообязанных, ведь это можно сделать онлайн.

Отмечается, что с 18 мая приложение будет доступно для загрузки на смартфонах через App Store и Google Play Market. Именно с этого дня вступает в силу обновленный Закон о мобилизации. Согласно которому все мужчины 18-60 лет в течение 60 дней — до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные.

"С 18 июня в приложении "Резерв+" также появится QR-код, отсканировав который соответствующие представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте", — добавляют в Минобороны.

Заметим, что при обновлении данных направления на ВЛК выдаваться не будут. Такое направление может быть выписано в случае необходимости впоследствии. Также обновить данные можно офлайн в Территориальных центрах комплектования или Центрах предоставления административных услуг, действующих по всей стране.

В Минобороны отметили, что если обновлять данные через ТЦК, кроме самого выписки из реестра, также человек получит соответствующую отметку в военный билет.

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