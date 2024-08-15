Зеленский и Залужный причастны к подрыву Nord Stream? Западные СМИ озвучили новую версию диверсии

Последние дни стали богатыми на шокирующие детали

На днях в немецких медиа прогремела версия, что диверсию на российских газопроводах "Северный поток 1 и 2" в 2022 году устроил водолаз Владимир З. А теперь уже американская газета The Wall Street Journal опубликовала версию ЦРУ. Согласно ей, к диверсии причастны уже настоящий Владимир Зеленский и Валерий Залужный.

В настоящее время официальное расследование ведет только Германия, а Швеция и Дания отказались из-за сложности с поиском доказательств. "Телеграф" решил разобраться в высказанных версиях.

Вечеринка Залужного

Расследование Wall Street Journal утверждает, что тогдашний главка ВСУ Валерий Залужный возглавлял эту операцию. А план сделки якобы родился на вечеринке топ-офицеров и бизнесменов в одном из киевских баров в мае 2022 года.

Мол, под влиянием алкоголя и патриотического пыла кто-то предложил уничтожить "Северные потоки", которые приносили миллиарды долларов военной машине Кремля.

По данным источников издания, Владимир Зеленский вроде бы одобрил план устно. Но позже, когда ЦРУ узнало его и попросило президента прекратить операцию, он приказал ее остановить. Однако Залужный тайно продолжал действовать, привлекая лучших украинских офицеров.

Wall Street Journal пишет, что диверсия обошлась в 300 тысяч долларов. Для этого привлекли арендованную яхту "Андромеда" и шесть человек, среди которых были подготовлены гражданские водолазы. А шкипер даже ушел в отпуск с фронта, чтобы поучаствовать в операции.

Здесь следует еще одно известное имя — полковник Роман Червинский. Он якобы являлся одним из руководителей операции, вовлеченным в планирование. WSJ обращает внимание на то, что он позже приводил плюсы того, что произошло для Украины: европейские страны стали более независимыми от России в поставках газа, а у РФ есть только один путь для экспорта — через Украину. И это, по мнению издания, не совпало.

После случившегося Зеленский отчитал Залужного, но тот заявил, что связаться с диверсионной группой и отозвать ее было невозможно, потому что любой контакт с ними мог поставить операцию под угрозу.

Wall Street Journal отмечает, что эта операция стала "одной из самых дерзких диверсий в современной истории" и усилила энергетический кризис в Европе.

Украина отрицает причастность

Советник руководителя офиса президента Михаил Подоляк отрицает причастность Украины к этой диверсии, передает Reuters. Он указал на Россию.

"Такой акт можно осуществить только при наличии больших технических и финансовых ресурсов… и у кого это все было на момент взрыва? Только у России", — отметил Подоляк.

Валерий Залужный, который сейчас является послом Украины в Великобритании, заявил WSJ, что ему ничего не известно о такой операции, а какие-либо предположения о противоположном являются "провокацией".

Он добавил, что ВСУ не уполномочены проводить зарубежные миссии, и поэтому он не участвовал бы в них.

Другие версии

Версия WSJ похожа на расследование, которое накануне опубликовали немецкие СМИ. Главным подозреваемым называли водолаза Владимира З., проживавшего под Варшавой и вскоре после выдачи европейского ордера на его арест, беспрепятственно вернулся в Украину.

Ранее в свет попадала версия журналиста-конспиролога Сеймура Херша. Журналист утверждал, что за подрывом газопроводов "Северный поток" якобы стоят спецслужбы США, действовавшие по приказу президента Джо Байдена и с участием норвежского ВМФ.

Сразу после взрыва в РФ намекали, что за нападением стоит Украина или ее западные союзники. Министерство обороны России обвинили ВМС Великобритании в планировании и выполнении атак. Впоследствии Москва поменяла тон своих заявок.

В то же время многие аналитики на Западе в первые дни после подрыва предполагали, что диверсия была актом запугивания со стороны Кремля. Мол, Владимир Путин шантажировал Европу холодной зимой без газа.

Напомним, "Телеграф" рассказывал, что Китай требует начать международное расследование взрывов на "Северных потоках". Эти заявления только на руку России.