Защитники "Азовстали", тяжелобольные и не только: в СБУ и ГУР раскрыли детали о будущих обменах пленными с РФ

Украина намерена вернуть из российского плена всех своих граждан, как военных, так и гражданских

Возвращение украинских защитников из российского плена — это одна из приоритетных задач для Украины, которую поставил президент Владимир Зленский. Сейчас Силы обороны активно работают над пополнением обменного фонда, чтобы обменять на российских оккупантов как можно больше своих людей.

Об этом 15 августа на совместном брифинге с руководителями Минобороны, МВД, ГУР МОУ, СВР и Уполномоченного Верховной Рады по правам человека заявил глава СБУ Василий Малюк.

"Возвращение украинских защитников – это сверхприоритетная задача, поставленная Верховным Главнокомандующим, Президентом Владимиром Зеленским. И это весомая частица нашего функционала. Кроме того, бойцы СБУ успешно работают, чтобы максимально пополнить наш обменный фонд", — отметил Василий Малюк.

Также будет расширена переговорная группа, которая от имени Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными занималась подготовкой и проведением обменов с Россией. В нее добавят представителей СБУ, ГУР, МВД, ВСУ, Службы внешней разведки (СВР) и омбудсмена.

"Я уверен, что именно такой вариант позволит соединить наши усилия и более эффективно бороться за каждого защитника Украины, чтобы возвращать их домой. Именно синергия и сочетание наших усилий как можно быстрее даст соответствующие плоды", — убежден Василий Малюк.

Причем речь идет не только об обмене военными, но и также об обмене гражданскими, которых Россия незаконно удерживает еще с 2014 года.

В добавок к этому глава СБУ прокомментировал операцию спецназовцев ЦСО "А" СБУ в Курской области, в результате которой удалось взять в плен 102 российских военных и представителей чеченского подразделения "Ахмат". Он поблагодарил бойцов за проделанную работу.

"Вчера нами проведена филигранная операция, в результате которой 102 россиянина попали в плен. Мы в перспективе уже думаем о том, каким образом максимально эффективно воспользоваться этим, чтобы вернуть наших защитников домой", — отметил Глава СБУ.

Сейчас с пленными, которых взяли в Курской области, работают представители военной разведки и следователи СБУ. Они документируют военные преступления, совершенны на войне в Украине. После дачи исчерпывающих показаний СБУ и ГУР проведут с оккупантами все предусмотренные законом процедуры и только после этого украинская сторона сможет вести переговоры по их обмену с РФ.

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал подробности возвращения украинских военнопленных и назвал категории граждан, которых будут стараться обменять в первую очередь.

"Есть сформированные принципы, которых мы будем стараться придерживаться. Возвращать в первую очередь всех тяжелораненых и тяжелобольных; всех женщин; тех, кто находится в плену длительный срок и чем дольше, тем больше усилий мы будем прилагать для возвращения такого человека. Особенное внимание уделяем вопросу возвращения всех, кто был на "Азовстали". Также будем прилагать максимум усилия для возвращения всех остальных гражданских пленных, которые удерживаются в России последние 10 лет. Не будем забывать про крымских татар и другие группы", — сказал Кирилл Буданов и подчеркнул, что все решения, которые были сегодня приняты, будут воплощены в жизнь.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что Михаил Подоляк назвал цели Украины в Курской области и высказался об обмене пленными с РФ.