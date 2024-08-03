"Это не обмен, это ротация": российские политзаключенные выступили против санкций Запада, как реагируют украинцы

Россияне заявили, что теперь будут заниматься российской политикой вне России

Освобожденные из российских тюрем, во время большого обмена между Россией и Западом, так называемые российские оппозиционеры Илья Яшин, Андрей Пивоваров и Владимир Кара-Мурза дали пресс-конференцию в Бонне. Не обошли и тему войны в Украине, а также санкции против России.

Как уже отмечалось, пресс-конференция состоялась в Бонне, 2 августа. Следует заметить, что оппозиционеры сделали ряд достаточно громких заявлений, где, среди прочего, потребовали снять санкции против "простых россиян", которые, мол, против войны в Украине.

По словам освобожденных политзаключенных, сейчас перед ними стоит задача заниматься российской политикой вне России – и приобретать симпатии на Западе, что может быть опасно для Украины.

"Сдвинуть ситуацию с мертвой точки может только урегулирование военного конфликта в Украине. Чтобы люди массово начали выходить на свободу, должна закончиться война в Украине. Главное наше требование — прекращение преступной, агрессивной войны в Украине", — сказал Яшин.

Обратите внимание, что сначала российский оппозиционер сказал "урегулирование военного конфликта", а лишь затем "война".

Другой так называемый оппозиционер Андрей Пивоваров выступил против "политических рисков", к которым, по его словам, люди не готовы. Он призвал Запад снять санкции с "простых россиян", которые свято верят в то, что "вокруг одни враги". По мнению Пивоварова, такой шаг даст понять россиянам, что коллективный Запад им не враг.

Владимир Кара-Мурза поддержал Пивоварова и подчеркнул "несправедливость" того, что санкции затрагивают всех россиян.

"Я вижу основной акцент своей деятельности в международной плоскости, чтобы напоминать людям в демократических странах, что Россия и Путин – это не одно и то же. Санкции должны быть направлены на преступников и режим Путина, а не на граждан Российской Федерации по принципу гражданства" – сказал Кара-Мурза.

По его словам, против войны в Украине выступают "десятки миллионов" россиян. Откуда он узнал об этом, находясь в тюрьме, оппозиционер не рассказал.

Очевидно, что слова российских оппозиционеров вызвали большую критику у украинцев. Кто, как не мы, знаем о том, что каждый россиянин причастен к войне в Украине, а в российской армии воюют не Путины, а простые россияне. Именно "простые россияне" запускают ракеты по больницам, школам и жилым домам в Украине, именно "простые россияне" насилуют и убивают мирных жителей на оккупированных территориях, именно "простые россияне" своей простой жизнью в России являются спонсорами войны в Украине.

Украинский блоггер Антон Ходза написал в своем Facebook:

"А Яшину и Кара-Мурге из-под шконки, конечно, было видно, сколько там россиян поддерживают или не поддерживают войну. Очень надежные свидетели, стоит прислушаться. В буханке хлеба им передали секретную социологию, где Путина никто не любит. Снимите санкции позязя".

Пользователи сети поддержали написанное в сообщении. Украинцев возмущают заявления так называемых российских оппозиционеров, которые теперь будут заниматься отбеливанием РФ.

Украинский политик и журналист Владимир Арьев тоже сделал сообщение на Facebook. Заметил, что знает и Кара-Мурзу, и хорошо знаком с Яшиным.

"Они сели в российский гулаг за жесткую позицию против войны. Однако вчера на пресс-брифинге продемонстрировали некую разновидность стокгольмского синдрома: "не трогайте санкциями российский народ, трогайте преступников", — написал Арьев.

Он отметил, что следует принять как факт — голос "хороших русских" Владимира и Ильи будет слышен в мире, к нему будут прислушиваться наши партнеры, и в вопросах санкций этот голос пойдет вразрез с украинской позицией.

"Единственный нелинейный выход, который я вижу — пригласить их в Украину. Есть кого и что им показать, доказать, что преступников в России полно и за пределами кремлевских стен. Без этого шага нам будет труднее доказывать обратное. Эффектная критика — хорошо, эффективные действия — лучше", — отметил Арьев, правда, в комментариях его не слишком поддержали.

Отреагировали на заявления оппозиционеров и разные пользователи сети. Примечательно, что россияне горячо поддерживают сказанное, а украинцев, ежедневно страдающих от "простых россиян", конечно, бомбит.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что между РФ и Западом произошел самый масштабный обмен со времен СССР.