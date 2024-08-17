Украинцы не могут купить билет на популярный маршрут "Укрзализныци": в сети жалуются

В сети жалуются на проблему с "Дией" при покупке билетов

У украинцев возникли проблемы с попытками купить билеты на поезд через сервис Дия. В частности пользователи жалуются на маршрут из Полтавы в Перемышль, которым пользуются, чтобы добраться до Киева.

На эту проблему пожаловался главный редактор Texty.org.ua Роман Кульчицкий в Facebook. Он назвал ситуацию "маразмом".

"Пусть будет проклят, тот, кто придумал покупать железнодорожный билет через Дию. Не могу взять билет из Полтавы в Киев, потому что поезд идет в Перемышль", — написал он. Кроме того, он добавил, что раньше на этот маршрут всегда были билеты и никаких перекупщиков.

Другие пользователи сети тоже вставили свои пять копеек и добавили, что сталкивались с аналогичными или подобными проблемами.

Напомним, украинцы уже массово жаловались на проблемы с возможностью купить билеты. Например, они указывали, что некоторые лица придумали схему с выкупом целого купе и возвратом билетов перед отъездом, когда их уже нельзя перепродать. Таким образом эти люди могут ехать в одиночестве, пока все остальные вообще не могут попасть на поезд.

Как сообщалось ранее, в "Укрзализныце" говорили, что не планируют до конца войны повышать базовые тарифы на услуги перевозки. В то же время предлагается модель, которая предусматривает несколько тарифных изменений.