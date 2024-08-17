Українці не можуть купити квиток на популярний маршрут "Укрзалізниці": у мережі скаржаться

У мережі скаржаться на проблему з "Дією" при купівлі квитків

В українців виникли проблеми зі спробами купити квитки на потяг через сервіс Дія. Зокрема, користувачі скаржаться на маршрут з Полтави до Перемишля, яким користуються, щоб дістатися Києва.

На цю проблему поскаржився головний редактор Texty.org.ua Роман Кульчицький у Facebook. Він назвав ситуацію "маразмом".

"Хай буде проклятий, той, хто придумав купувати залізничний квиток через Дію. Не можу взяти квиток із Полтави до Києва, бо потяг іде до Перемишля", — написав він. Крім того, він додав, що раніше на цей маршрут завжди були квитки та жодних перекупників.

Інші користувачі мережі також вставили свої п’ять копійок і додали, що стикалися з аналогічними чи подібними проблемами.

Нагадаємо, що українці вже масово скаржилися на проблеми з можливістю купити квитки. Наприклад, вони вказували, що деякі особи вигадали схему з викупом цілого купе та поверненням квитків перед від’їздом, коли їх уже не можна перепродати. Таким чином ці люди можуть їхати на самоті, поки всі інші взагалі не можуть потрапити на поїзд.

Як повідомлялося раніше, в "Укрзалізниці" говорили, що не планують до кінця війни підвищувати базові тарифи на послуги з перевезення. Водночас пропонується модель, яка передбачає декілька тарифних змін.