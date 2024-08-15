Цены на билеты могут вырасти: в "Укрзализныце" рассказали, что изменится

Перцовский сообщил, кто не будет переплачивать

"Укрзализныця" не планирует до конца войны повышать базовые тарифы. В то же время предлагается модель, которая предусматривает несколько тарифных изменений.

Об этом сообщил руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в интервью Forbes. Он говорит, что это обязательство компании, чтобы украинцы могли приобрести доступные билеты.

" До конца войны украинцы точно смогут покупать доступные билеты - это наше обязательство как социальной компании. Но это не значит, что мы подписываемся под отсутствием каких-либо изменений ", — отметил Перцовский.

Он добавил, что рассматривается возможность отпустить цены на билеты класса СВ, чтобы они регулировались рынком в зависимости от спроса. Несмотря на высокую стоимость, эти билеты раскупаются быстрее всего. Также предлагается гибкое ценообразование для всех классов "Интерсити+". При этом могут быть установлены определенные ценовые "потолки".

"Введение более гибкой, динамичной тарифной модели, чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. При этом будут оставаться и наиболее доступные тарифы для тех, кому критическая именно стоимость", — добавил руководитель пассажирского направления УЗ.

Перцовский добавляет, что для базовых тарифов может предусматриваться перспектива умеренная индексация с учетом инфляции.

Ранее "Телеграф" писал, что украинцы массово жаловались на невозможность купить билеты на поезд в разные направления.