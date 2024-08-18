"Без всяких препятствий": Безуглая жестко отчитала военных за потерю HIMARS и истребителя

Когда самолет якобы сел на дозаправку и пополнение боезапаса, его уничтожили

Народный депутат Украины Марьяна Безуглая заявила об уничтожении HIMARS в Сумской области. Также она прокомментировала удар, который якобы привел к попаданию по украинскому истребителю МиГ-29, задев своими словами командование Воздушных сил.

Соответствующий пост нардеп опубликовала на своей странице в Facebook. По словам Безуглой, много внимания сейчас приковано к боям в Курской области из-за чего общество могло пропустить информацию об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепре.

"Если пропустили, думая о Курщине, сообщение об уничтожении украинского МиГ-29 в Днепре: никто из Командования Воздушных Сил ВСУ не признал, что снова не было прикрытия с воздуха, и его выследил российский дрон. Когда самолет сел на дозаправку и пополнение боезапаса, самолет уничтожили", — написала она.

Безуглая добавила, что Украина также якобы потеряла HIMARS подобным способом, но уже в Сумской области.

"Также уничтожен HIMARS в Сумской области. Россияне вели машину дроном и корректировали без всяких для себя препятствий", — добавила Безуглая.

Что известно о ситуации с HIMARS и МиГ

17 августа, бывший пресс-секретарь Воздушных Сил ВС Юрий Игнат заявил, что Украина потеряла истребитель МИГ-29. Он пояснил, что погибших и пострадавших, к счастью, в результате происшествия нет.

Также 17 августа в Министерстве обороны России сообщили, что российские оккупанты якобы "Искандерами" уничтожили РСЗО M270 MLRS в Сумской области.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Марьяны Безуглой и Юрия Игната произошел словесный конфликт в социальной сети. Под постом бывшего пресс-секретаря Воздушных сил о последствиях по аэродрому Миргород, она написала "брехуни". Он в ответ назвал Безуглую "нечистью".