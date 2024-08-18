"Без жодних перешкод": Безугла жорстко відчитала військових за втрату HIMARS і винищувача

Коли літак нібито сів на дозаправку та поповнення боєзапасу, його знищили

Народний депутат України Мар’яна Безугла заявила про знищення HIMARS у Сумській області. Також вона прокоментувала удар, який нібито спричинив влучання по українському винищувачу МіГ-29, зачепивши своїми словами командування Повітряних сил.

Відповідний пост нардеп опублікувала на своїй сторінці у Facebook. За словами Безуглої, багато уваги зараз прикуто до боїв у Курській області, через що суспільство могло пропустити інформацію про знищення українського МіГ-29 у Дніпрі.

"Якщо пропустили, думаючи про Курщину, повідомлення про знищення українського МіГ-29 у Дніпрі: ніхто з Командування Повітряних Сил ЗСУ не визнав, що знову не було прикриття з повітря, і його вистежив російський дрон. Коли літак сів на дозаправку та поповнення боєзапасу, літак знищили", — написала вона.

Безугла додала, що Україна також нібито втратила HIMARS у такий спосіб, але вже на Сумщині.

"Також знищено HIMARS у Сумській області. Росіяни вели машину дроном і коригували без жодних перешкод", — додала Безугла.

Що відомо про ситуацію з HIMARS та МіГ

17 серпня колишній прессекретар Повітряних Сил ЗС Юрій Ігнат заявив, що Україна втратила винищувач МІГ-29. Він пояснив, що загиблих та постраждалих, на щастя, внаслідок події немає.

Також 17 серпня у Міністерстві оборони Росії повідомили, що російські окупанти нібито "Іскандерами" знищили РСЗВ M270 MLRS у Сумській області.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Мар’яни Безуглої та Юрія Ігната стався словесний конфлікт у соціальній мережі. Під постом колишнього прессекретаря Повітряних сил про наслідки з аеродрому Миргорода, вона написала "брехуні". Він у відповідь назвав Безуглу "нечистістю".