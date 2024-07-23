Поблагодарила "слуг" за спектакль? Безуглая отреагировала на попытку исключить ее из оборонного комитета

Эпопея с исключением нарда из комитета продолжается уже давно

Народный депутат Марьяна Безуглая, которая на днях вышла из фракции "Слуга народа", прокомментировала попытку исключить ее из оборонного комитета Верховной Рады. Соответствующий вопрос во вторник, 23 июля, рассматривался Регламентным комитетом ВР.

"Спасибо всем и слава Украине! Продолжаю работу в Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке", — написала она на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что накануне в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления с предложением исключить Безуглую из оборонного комитета. Сейчас она является заместителем его председателя.

Этот вопрос 23 июля должен быть рассмотрен Регламентным комитетом. Однако представители фракции "Слуга народа" (кроме главы комитета) демонстративно покинули заседание, чем сорвали кворум. Таким образом, Безуглая осталась членом оборонного комитета.

В феврале этого года Верховная Рада Украины собиралась голосовать за постановление об отзыве Безуглой с должности заместителя председателя Комитета по безопасности и обороне. Однако для вынесения постановления в зал не хватило голосов.

Ранее Безуглая была уволена с должности главы подкомитета по вопросам гражданского демократического надзора и контроля. По ее мнению, это решение якобы было реакцией на "правду о проблемах в ВСУ".

Как сообщал "Телеграф", Безуглую внесли в базу "Миротворца". Причиной названо то, что она сознательно дискредитировала органы государственной власти и управления.