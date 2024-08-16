Снова готовится нападение и откуда: у Лукашенко заявили о провокациях ВСУ на границе Беларуси

Ситуация на южном операционном направлении напряжена

Так называемый министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что сейчас со стороны Украины сохраняется высокая вероятность вооруженных провокаций. Поэтому в республике готовятся к ответной атаке.

Об этом он сказал на заседании с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко. По словам картофельного фюрера, Белоруссия давно находится в центре геостратегических интересов планеты.

Глава Минобороны подчеркнул, что с украинской стороны непрерывно проводится разведка, активно используются беспилотные летательные аппараты, в частности, с попытками нарушить воздушное пространство Беларуси.

"В условиях присутствия украинских вооруженных формирований в приграничных районах сохраняется высокая вероятность подготовки и проведения на нашей территории вооруженных провокаций, а также резонансных акций, в том числе с привлечением белорусских националистических формирований", — сказал Хренин.

На основании этих "данных" Беларусь в очередной раз усиливает позиции у границы и угрожает Украине "быть более осмотрительной".

"Ситуация на южном операционном направлении остается напряженной ... На всех участках вдоль государственной границы Республики Беларусь отмечается активная деятельность подразделений сил специальных операций и Службы безопасности Украины", — добавил картофельный фюрер.

Напомним, после "инцидента с украинскими дронами", якобы залетевшими на территорию Беларуси, где их успешно сбили, самопровозглашенный президент приказал усилить границу с Украиной и перебросить дополнительную военную технику. В то же время, по данным мониторов, ни полет беспилотников, ни пуски ПВО не фиксировались.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Лукашенко сделал неожиданное заявление о смене власти в Беларуси.