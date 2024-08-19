Скоординировали удар по энергообъекту: СБУ задержала экс-правоохранителей в Николаеве (фото)

Одного из фигурантов поймали во время попытки сбежать в Крым

Службой безопасности Украины (СБУ) нейтрализована российская агентурная сеть, действовавшая на Николаевщине, Днепропетровщине и Ивано-Франковской области. Фигуранты шпионили за Силами обороны, ключевыми объектами критической инфраструктуры и скоординировали удар по энергообъекту на Прикарпатье.

Как отмечают в СБУ, спецоперация по задержанию двух злоумышленников проходила в Николаеве. Их деятельность координировали сразу две российские спецслужбы: ФСБ и военная разведка РФ.

"Одним из задержанных оказался местный милиционер, который еще с 2015 года находится на связи с резидентом (руководителем) агентурной группы России, бывшим должностным лицом расформированной милиции Андреем Шевченко", — говорится в сообщении.

Один из агентов в Николаеве по указанию вышеуказанного фигуранта собирал данные о местах базирования и перемещения подразделений ВСУ на территории региона.

Еще преступник пытался выяснить локацию стратегических предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он использовал служебное положение, чтобы получать разведданные, а также "отчитывался" оккупантам о кадровых решениях в правоохранительных органах Украины.

Кроме этого, в разведывательно-подрывной деятельности принимал участие отец резидента российской агентуры. Мужчина работал в расформированной милиции Николаева. По его координатам оккупанты произвели повторный обстрел одного из энергообъектов на Прикарпатье.

По данным СБУ, еще экс-милиционер "втемную" использовал своего знакомого, проживающего на территории западного региона Украины, для корректировки огня. Также этот агент должен был искать и привлекать бывших правоохранителей для сотрудничества с ФСБ.

Преступника поймали при попытке сбежать в Крым, также одновременно был задержан правоохранитель-предатель.

"Установлено, что кураторами ячейки был руководитель 161-го центра подготовки специалистов главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) и два сотрудника "управления ФСБ в Крыму". Их лица уже установлены Службой безопасности", — добавляют в СБУ.

В ходе обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и документы с доказательствами преступления. К тому же обнаружена российская символика и рубли.

Следователи СБУ сообщили задержанным агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время они находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Заметим, по этой же статье заочное подозрение получил резидент агентурной группы – Шевченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что СБУ накрыла охранников Януковича и нацгвардейца, которые шпионили за спецслужбами для ФСБ.