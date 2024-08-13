"Может министра взорвут?": СБУ опубликовала перехват разговора Хейло, попавшегося на взятке (видео)

Чиновник п передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт

Служба безопасности Украины обнародовала новые доказательства по делу бывшего заместителя министра энергетики Александра Хейло, который попался на взятке. Среди них перехват телефонного разговора и видеозапись.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. По её данным, на аудиозаписи можно услышать разговор Александра Хейло с его подельником. Во время него фигуранты обсуждали какими частями получат взятку, как ее будут передавать и как будут делить деньги.

"По материалам дела, в обмен на взятку в 500 тыс. долларов США чиновник, пользуясь своими полномочиями, пообещал руководителям госпредприятий Львовско-Волынского угольного бассейна беспрепятственно передать в пользование горнодобывающее оборудование из шахт прифронтового района Донецкой области. Речь идет об уникальном и дефицитном оборудовании одной из государственных угольных компаний, расположенной в пределах самого горячего направления восточного фронта – Покровского", — отмечает СБУ.

Также спецслужба публикует видео, где запечатлена само получение неправомерной выгоды.

Напомним, СБУ и НАБУ разоблачили масштабную коррупционную схему, организованную заместителем министра энергетики Украины Александром Хейло. Сообщалось, что министр энергетики Украины Герман Галущенко способствовал разоблачению своего зама. Чиновника задержали в Киеве во время получения взятки в размере полумиллиона долларов.

Напомним, ранее мы писали о том, что суд избрал меру пресечения экс-заместителю министра Хейло