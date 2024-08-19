Скерували удар по енергооб’єкту: СБУ затримала експравоохоронців у Миколаєві (фото)

Одного з фігурантів спіймали під час спробу втекти до Криму

Службою безпеки України (СБУ) нейтралізовано російську агентурну мережу, що діяла на Миколаївщині, Дніпропетровщині та Івано-Франківщині. Фігуранти шпигували за Силами оборони, ключовими об’єктами критичної інфраструктури та скерували удар по енергооб'єкту на Прикарпатті.

Як зазначають в СБУ, спецоперація з затримання двох зловмисників проходила у Миколаєві. Їх діяльність координували одразу дві російські спецслужби: ФСБ та воєнна розвідка РФ.

"Одним із затриманих є місцевий правоохоронець, який ще з 2015 року перебуває на зв’язку з резидентом (керівником) агентурної групи рф, колишнім посадовцем розформованої міліції Андрієм Шевченком", — йдеться у повідомлені.

Один з агентів у Миколаєві за вказівкою вище вказаного фігуранта збирав дані про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

Ще злочинець намагався встановити локації стратегічних підприємств оборонно-промислового комплексу. Він використовував службове становище, аби отримувати розвіддані, а також "звітував" окупантам про кадрові рішення у правоохоронних органах України.

Окрім цього в розвідувально-підривній діяльності брав участь батько резидента російської агентури. Чоловік працював у розформованій міліції Миколаєва. За його координатами окупанти здійснили повторний обстріл одного з енергооб’єктів на Прикарпатті.

За даними СБУ, ще ексміліціонер "втемну" використав свого знайомого, який проживає на території західного регіону України, для корегування вогню. Також цей агент мав шукати та долучати колишніх правоохоронців для співпраці з ФСБ.

Злочинця спіймали під час спробу втекти до Криму, також одночасно було затримано правоохоронця-зрадника.

"Встановлено, що кураторами осередку був керівник 161-го центру підготовки спеціалістів головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ) і двоє співробітників "управління ФСБ у Криму". Їхні особи вже встановлено Службою безпеки", — додають в СБУ.

Під час обшуків у затриманих вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та документи із доказами злочинів. До того ж виявлено російську символіку та рублі.

Слідчі СБУ повідомили затриманим агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зауважимо, за цією ж статтею заочну підозру отримав резидент агентурної групи – Шевченко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що СБУ накрила охоронців Януковича та нацгвардійця, які шпигували за спецслужбами для ФСБ.