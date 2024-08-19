Не стал на военный учет: сколько раз могут оштрафовать и на какую сумму

Выписать штраф за одно нарушение повторно нет оснований

В Украине усиливают ответственность за нарушение правил военного учета. Несвоевременное оформление всех необходимых документов предусматривает значительные штрафы.

По словам адвокатов, каждое отдельное нарушение, такое как необновление данных, неявка по повестке или отсутствие на военном учете, влечет отдельный штраф. Передает ТСН.

Многие украинцы, особенно те, кто был вынужден выехать с временно оккупированных территорий или сменил место жительства внутри страны, сталкиваются с вопросом военного учета. Адвокат Марина Бекало объясняет, что это одно правонарушение, поэтому предусмотрен один штраф.

"На самом деле очень много тех, кто снялся с военного учета и не стал, сменил место жительства, кто переехал с временно оккупированных территорий и даже не зарегистрировался как ВПЛ. То, что человек не стал вовремя на военный учет – это одно правонарушение. То есть такого человека не будут штрафовать каждый месяц", — рассказывает Бекало.

По словам юриста, оштрафовать человека могут на сумму от 17 тыс. грн до 25 тыс. 500 грн.

Адвокат Андрей Межирицкий также считает, что если лицо не состоит на военном учете, то при установлении этого факта его ставят на учет и налагают штраф за то, что он самостоятельно этого не сделал. Однако после этого повторных штрафов за этот же проступок не предусмотрено.

Ранее "Телеграф" писал, в какой срок нужно оплатить или обжаловать штраф от ТЦК. Если его не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.