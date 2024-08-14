В какой срок нужно оплатить или оспорить штраф от ТЦК

ТЦК часто ошибаются при наложении штрафов

Украинцы, которые уклоняются или нарушают правила военного учета, могут быть оштрафованы. Несвоевременно оплаченный штраф от ТЦК удваивается.

Адвокат Елена Карнаух-Голодняк в эфире "Украинского радио" рассказала, в какой срок нужно оплатить или обжаловать наказание за административное нарушение.

По ее словам, суммы штрафов достаточно внушительны – от 17 до 25 тысяч гривен. Если их не оплатить в течение 15 дней, то сумма удваивается.

В случае несогласия со штрафом лицо имеет право обжаловать его в течение 10 дней с момента получения постановления. Несмотря на это, большинство людей предпочитают заплатить штраф, чем тратить время и силы на его обжалование.

Юрист отмечает, что суды довольно часто отменяют такие штрафы. Но единой позиции Верховного Суда по этому вопросу нет, что усложняет процесс обжалования.

Одна из причин такой ситуации – недостаточная осведомленность граждан о своих правах. Многие просто не знают, что штрафы можно обжаловать, и как это сделать. Другая причина – нежелание тратить время и нервы на судебные разбирательства.

Адвокат также обратила внимание на то, что ТЦК часто ошибаются при наложении штрафов, поскольку их инструкции постоянно меняются. "ТЦК – это первопроходцы провальных штрафов", – подчеркнула она.

Отметим, что штраф от ТЦК можно оплатить в кассе любого банка Украины. Также это возможно сделать через онлайн-банкинг по реквизитам, указанным в сообщении об административном нарушении.

Ранее "Телеграф" писал, в каких случаях можно обжаловать штраф от ТЦК. Для этого требуются законные основания.