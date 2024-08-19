Виктор Прудковских, глава дисциплинарной комиссии НАБУ, предвзят, а потому должен быть отведен, — Гизо Углава

Первый заместитель Директора НАБУ Гизо Углава сегодня подал в Дисциплинарную комиссию НАБУ заявление об отводе председателя комиссии Виктора Прудковских из-за его предвзятости. Об этом Гизо Углава сообщил в Facebook.

"Совет общественного контроля при НАБУ (РГК) в июне этого года на основании распространяемых заинтересованными лицами слухов безапелляционно заявил, что я причастен к разглашению информации и меня нужно уволить с НАБУ. Выводы были сделаны "без суда и следствия".

Виктор Прудковских, член РГК при НАБУ предыдущего и нынешнего созыва и один из членов Дисциплинарной комиссии НАБУ, поддержал это безосновательное, бездоказательное заключение (что видно по его реакции на публикацию в ФБ)", — написал Гизо Углава.

То есть, по его словам, лицо, назначенное Председателем Дисциплинарной комиссии, имеет заранее сформированное мнение относительно результатов рассмотрения служебного расследования еще до того, как его материалы рассмотрены Дисциплинарной комиссией НАБУ.

"Стоит отметить, что я почти два года работал с Виктором Прудковским в Дисциплинарной комиссии, и был свидетелем того, как он всегда тщательно придерживался процедур и принципов справедливости. Именно поэтому я искренне надеюсь, что он понимает важность беспристрастности в этом процессе.

Во избежание возможности манипулирования при вынесении всей комиссией решения настаиваю на отведении Виктора Прудковских", — отметил Гизо Углава.