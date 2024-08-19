Скандал с Волынским ТЦК дошел до омбудсмена: реакция была жесткой

Волынский ТЦК выступил против адвокатов, но нарвался на критике уполномоченного по правам человека

Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец напомнил сотрудникам ТЦК о том, что граждане имеют право на помощь адвоката даже в условиях военного времени. Таким образом он отреагировал на заявление Волынского ТЦК о негативных последствиях вмешательства посторонних в мобилизационные процессы.

Об этом он сообщил в своем telegram-канале. По его словам подобное право предусмотрено Конституцией.

На днях ТЦК и СП Волынской области прокомментировал сюжет местного телевидения. Там сообщили, что вмешательство третьих лиц, включая адвокатов, в процессы мобилизации и медицинских осмотров "может нарушить объективность и независимость" этих процессов, что также может повлиять на национальную безопасность.

"Мое представительство в Волынской области прокомментировало данную ситуацию, напомнив, что согласно статье 59 Конституции Украины каждый имеет право на профессиональную юридическую помощь. Никто в Украине не может быть лишен такого права даже в условиях военного положения", — написал Лубинец.

Также он добавил, что такая позиция ТЦК, согласно заявлению председателя Комитета защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ Игоря Колесникова, может иметь признаки преступления по статье 397 Уголовного кодекса (вмешательство в деятельность защитника или представителя лица).

Напомним, ранее адвокаты рассказывали, что делать, если военнообязанного незаконно удерживают в ТЦК и СП.