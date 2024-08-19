Скандал із Волинським ТЦК дійшов до омбудсмена: реакція була жорсткою

Волинський ТЦК виступив проти адвокатів, але нарвався на критику уповноваженого з прав людини

Омбудсмен України Дмитро Лубинець нагадав співробітникам ТЦК про те, що громадяни мають право на допомогу адвоката навіть за умов воєнного часу. Таким чином, він відреагував на заяву Волинського ТЦК про негативні наслідки втручання сторонніх у мобілізаційні процеси.

Про це він повідомив у своєму telegram-каналі. За його словами, подібне право передбачено Конституцією.

Днями ТЦК та СП Волинської області прокоментував сюжет місцевого телебачення. Там повідомили, що втручання третіх осіб, включно з адвокатами, у процеси мобілізації та медичних оглядів "може порушити об’єктивність та незалежність" цих процесів, що також може вплинути на національну безпеку.

"Моє представництво у Волинській області прокоментувало цю ситуацію, нагадавши, що згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на професійну юридичну допомогу. Ніхто в Україні не може бути позбавлений такого права навіть в умовах воєнного стану", — написав Лубінець.

Також він додав, що така позиція ТЦК, згідно із заявою голови Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ Ігоря Колесникова, може мати ознаки злочину за статтею 397 Кримінального кодексу (втручання у діяльність захисника чи представника особи).

Нагадаємо, раніше адвокати розповідали, що робити, якщо військовозобов’язаного незаконно утримують у ТЦК та СП.