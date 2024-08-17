Суд наказал сотрудников ТЦК, которые пытались силой задержать мужчину: что им грозит

У военных есть 10 дней на обжалование решения

В Ивано-Франковской области суд наказал работников ТЦК, которые пытались силой доставить мужчину в военкомат. Они получили штраф в размере 17 тысяч гривен.

Об этом пишет местное издание "Блиц-Инфо". Отмечается, что суд принял такое решение 14 августа.

В документах говорится, что командир роты охраны и начальник мобилизационного отделения 10 июля получили информацию от работников ГПСУ о том, что в селе Ильцы задержали мужчину, который пытался незаконно пересечь границу.

После прибытия на место сотрудники ТЦК сказали военнообязанному, что тот должен сесть в их автомобиль и поехать уточнить военно-учетные данные без вручения повестки. Когда мужчина отказался, его посадили в автомобиль силой.

Суд установил, что капитан и майор ограничили конституционные права мужчины относительно его достоинства и неприкосновенности, а также обвинил их в превышении должностных полномочий. Таким образом они были оштрафованы на 17 тысяч гривен, но имеют 10 дней на то, чтобы обжаловать решение судьи.

Как сообщалось ранее, командира львовского "Беркута" Ростислава Пацеляка, под руководством которого убивали украинцев на Майдане, отпустили на свободу под залог в 1 млн грн.