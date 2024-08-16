Украина перейдет на автоматическую проверку военнообязанных: что это значит

Решение было принято с целью оптимизации и идентификации сведений, Кабмин

Правительство Украины активно внедряет инновационные решения по повышению эффективности и прозрачности военного учета. В этом году будет реализован экспериментальный проект по проверке данных призывников, военнообязанных и резервистов.

Об этом сообщил представитель Кабинета Министров в парламенте Тарас Мельничук. По его словам, правительство поддержало предложение Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, Государственной миграционной службы, Государственной пограничной службы и Генерального штаба ВСУ.

Проверку данных по-новому должны начать уже в этом году. Кабмин согласовал механизм его внедрения, отмечает Мельничук.

Новая система предусматривает электронное взаимодействие между различными государственными реестрами, что позволит оперативно сверять информацию о военнообязанных и выявлять разногласия.

"Порядок, в частности, определяет механизм реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений призывников, военнообязанных и резервистов путем электронного информационного взаимодействия между национальными электронными информационными ресурсами в целях национальной безопасности и обороны Украины", — говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" писал, что повестку от ТЦК можно будет проверить через "Резерв+". Нововведением предусмотрено присвоение повесткам, сформированным через единый реестр, уникального электронного идентификатора в виде QR-кода для верификации их подлинности.