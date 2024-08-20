Мобилизация и выезд за границу: кто может покинуть пределы страны в военное положение

В 16 лет человек может самостоятельно уехать за границу

С начала полномасштабного вторжения и введения военного положения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет было запрещено выезжать за пределы государства. Однако есть исключения.

Также эти ограничения не касаются 17-летних юношей, пишет РБК-Украина. Согласно ст. 313 Гражданского кодекса Украины, лица, достигшие 16 лет, имеют право на самостоятельный выезд за границу.

В мае вступили в силу новые законодательные изменения, предусматривающие дополнительные проверки для мужчин призывного возраста при пересечении границы Украины. Теперь все мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе не только паспорт, но и военно-учетный документ. Это правило введено в соответствии с изменениями в законах Украины "О правовом режиме военного положения" и "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Граждане призывного возраста, не имеющие законных оснований для освобождения от мобилизации, не могут уехать за пределы страны. Они должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию пограничника.

Кто может уехать

Есть категории мужчин, которые могут законно пересекать государственную границу. Рассмотрим подробнее, кто имеет такое право:

лица, забронированные на период мобилизации (в командировку);

люди, которых сочли непригодным к службе по состоянию здоровья;

родители троих и более детей в возрасте до 18 лет;

лица, самостоятельно воспитывающие ребенка;

мужчины, имеющие ребенка в возрасте до 18 лет и жену, которая проходит военную службу.

Также есть особые категории украинцев, которые могут пересекать границу:

лица с инвалидностью;

лица, сопровождающие лиц с инвалидностью или детей с инвалидностью;

сиделки или опекуны, сопровождающие больного на лечение за границу;

водители, осуществляющие перевозку медицинских грузов, гуманитарной помощи или международные перевозки грузов и пассажиров;

работники железнодорожного транспорта, морской и авиационной отраслей.

Лицам, планирующим уехать за границу, рекомендуется предварительно проверить свои данные в ТЦК и СП и убедиться, что все необходимые сведения внесены в военно-учетный документ.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин внес изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации. Это коснулось лиц, ухаживающих за больными родственниками.