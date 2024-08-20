Новые правила отсрочки от мобилизации: кого это касается

По некоторым семейным обстоятельствам мужчин не призывают в армию

Кабинет Министров Украины внес изменения в процедуру получения отсрочки от мобилизации. Это коснулось лиц, ухаживающих за больными родственниками.

В постановлении Кабмина от 16 августа №930 было определено, кто должен сообщать о членах семьи, которые могут осуществлять постоянный уход. Согласно новым правилам, мужчины, ухаживающие за больными родителями жены (или жены мужа), должны подтвердить, что никто другой из семьи не может заменить их в уходе.

Впрочем, если мужчина ухаживает за женой, ребенком или своими родителями, ему не нужно указывать в заявлении о других трудоспособных родственниках, которые обязаны и могут осуществлять постоянный уход.

Военнообязанные, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы, не являющиеся членами их семьи первой или второй степени родства, обязаны указать в заявлении об отсутствии других членов семьи, имеющих приоритетное право на их уход.

При принятии решения о предоставлении отсрочки от мобилизации ТЦК производит проверку военного учета военнообязанного, его родственных связей и наличия других лиц, которые могут обеспечить уход за человеком, за которым осуществляется постоянный уход.

Ранее "Телеграф" писал, что Кабмин утвердил новый образец заявления на отсрочку от мобилизации. Эта форма едина для всех, кто оформляет отсрочку через комиссию при ТЦК и СП.