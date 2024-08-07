В Украине продлили военное положение и мобилизацию: до какого числа

Это уже 12 раз продления

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и общей мобилизации. Они будут действовать на протяжении как минимум еще 90 дней.

Информация об этом 7 августа была опубликована на сайте Верховной Рады. Отмечается, что речь идет о законах №11433 и №11434.

Таким образом, военное положение и общая мобилизация продлены с 12 августа и будут действовать как минимум до 9 ноября текущего года.

Стоит добавить, что это был уже 12 раз с начала полномасштабного российского вторжения, когда в Украине продляют этот правовой режим. Впервые военное положение было введено 24 февраля 2022 года на 30 суток, когда Россия развязала полномасштабную войну. Затем его продлили еще на 30 суток. Следующее продление было уже на 90 суток — до 25 августа 2022 года. А затем еще несколько раз подряд. На сей раз это уже 12 продление.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Владимир Зеленский подписал законопроект №11068, который усиливает ответственность за мелкие кражи в Украине. За такое преступление гражданам предусмотрены штрафы.