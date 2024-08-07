В Раде хотят дать право на отсрочку от мобилизации еще одной категории граждан: о ком речь

Возможно, список граждан с правом на отсрочку станет шире

В законодательстве существует четкий перечень граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Однако это право хотят предоставить еще одной категории граждан.

Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду. Его инициатором является нардеп Яценко Антон Владимирович.

Проектом предлагается установить право на отсрочку для лиц, которые до достижения совершеннолетия были детьми-сиротами или полусиротами. Отмечается, что у этой категории населения более тяжелые условия жизни. Таким образом планируется им обеспечить право на социальную защиту.

Проект закона

Пояснительная записка

Пояснительная записка

Отметим, что отсрочка от мобилизации предусматривается статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там прописан четкий перечень, когда человека не могут мобилизировать в ряды ВСУ.

Добавим, что при обращении в районный или городской территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки, военнообязанного не должны направлять на прохождение ВЛК до принятия решения комиссией. Военнообязанного могут направить на ВЛК, только если комиссия решила отказать ему в предоставлении отсрочки.