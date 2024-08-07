Укр

В Раде хотят дать право на отсрочку от мобилизации еще одной категории граждан: о ком речь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Мобилизация в Украине Новость обновлена 07 августа 2024, 17:14
Мобилизация в Украине. Фото armyinform com ua

Возможно, список граждан с правом на отсрочку станет шире

В законодательстве существует четкий перечень граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Однако это право хотят предоставить еще одной категории граждан.

Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду. Его инициатором является нардеп Яценко Антон Владимирович.

Проектом предлагается установить право на отсрочку для лиц, которые до достижения совершеннолетия были детьми-сиротами или полусиротами. Отмечается, что у этой категории населения более тяжелые условия жизни. Таким образом планируется им обеспечить право на социальную защиту.

Фото: Телеграф
Проект закона
Фото: Телеграф
Пояснительная записка
Фото: Телеграф
Пояснительная записка

Отметим, что отсрочка от мобилизации предусматривается статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там прописан четкий перечень, когда человека не могут мобилизировать в ряды ВСУ.

Добавим, что при обращении в районный или городской территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки, военнообязанного не должны направлять на прохождение ВЛК до принятия решения комиссией. Военнообязанного могут направить на ВЛК, только если комиссия решила отказать ему в предоставлении отсрочки.

Теги:
#Сироты #Мобилизация #отсрочка