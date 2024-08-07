В Раде хотят дать право на отсрочку от мобилизации еще одной категории граждан: о ком речь
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Возможно, список граждан с правом на отсрочку станет шире
В законодательстве существует четкий перечень граждан, которые имеют право на отсрочку от призыва на военную службу. Однако это право хотят предоставить еще одной категории граждан.
Соответствующий законопроект внесен в Верховную Раду. Его инициатором является нардеп Яценко Антон Владимирович.
Проектом предлагается установить право на отсрочку для лиц, которые до достижения совершеннолетия были детьми-сиротами или полусиротами. Отмечается, что у этой категории населения более тяжелые условия жизни. Таким образом планируется им обеспечить право на социальную защиту.
Отметим, что отсрочка от мобилизации предусматривается статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Там прописан четкий перечень, когда человека не могут мобилизировать в ряды ВСУ.
Добавим, что при обращении в районный или городской территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки, военнообязанного не должны направлять на прохождение ВЛК до принятия решения комиссией. Военнообязанного могут направить на ВЛК, только если комиссия решила отказать ему в предоставлении отсрочки.