Важные изменения в ответственности за "самоволку": Рада поддержала законопроект

Нововведения коснутся не всех

Во вторник, 20 августа, Верховная Рада Украины во втором чтении поддержала законопроект об ослаблении уголовной ответственности за самовольный уход из части (СЗЧ).

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его словам, 270 нардепов проголосовали "За".

Законопроект №11322 предусматривает возможность освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за самовольное оставление части или дезертирство, если это совершено впервые.

"Если подозреваемый в самовольном уходе из части выразил желание продлить службу, его могут освободить от уголовной ответственности", — говорит Гончаренко.

К тому же боец будет иметь возможность вернуться в любую воинскую часть, это не обязательно должна быть та, в которой он служил раньше.

"Конечно, это с согласия командира и только один раз", — добавляет нардеп.

Напомним, что этот законопроект имеет целью установить правовые гарантии и механизмы возвращения и продления службы военнослужащим, которые впервые самовольно покинули воинскую часть или место несения службы, но вернулись и выразили готовность надлежащим образом исполнять свой воинский долг.

То есть некоторых военнослужащих, совершивших СЗЧ, освободят от уголовной ответственности, а по возвращении в часть им возобновят все выплаты и обеспечение.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Рада проголосовала за лишение госнаград всех, кто стал на сторону России.