УПЦ МП запретили, но не очень? Что на самом деле приняла Рада и как это будет работать

В первую очередь данный закон о запрете Русской православной церкви

Верховная Рада Украины 20 апреля приняла, как сказал один из нардепов "историческое решение", — закон о запрете деятельности церквей, связанных с Россией. В народе многие еще называют этот документ "о запрете УПЦ МП", однако это не совсем так.

Детальнее в том, что изменится после принятия законопроекта 8371, разбирался "Телеграф".

О чем говорится в законе

В документе говорится о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Россией. То есть, в первую очередь данный закон - о запрете Русской православной церкви (РПЦ) и аффилированных с ней организаций в Украине.

Что устанавливает закон, детали:

ограничивает религиозным организациям связи с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещается;

определяется, что именно понимается под такими связями;

предоставляет срок, в течение которого украинские организации должны избавиться от этих связей;

определяет порядок государственного надзора за соблюдением этого требования;

предоставляет государственным органам полномочия по взаимодействию с религиозными организациями, которые самостоятельно не смогли или не захотели выполнить требования закона.

Не прямой запрет УПЦ МП?

Действительно, закон может сделать невозможным деятельность УПЦ МП. Однако не факт, что так произойдет. В одном из его пунктов указано, что у общин УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ. То есть, напрямую УПЦ МП не запрещают в Украине, однако церкви нужно будет доказать отсутствие связей с РФ в течении определенного срока. И только, если это не будет сделано, то наступит запрет.

В комментарии "РБК-Украина" глава комитета по гуманитарной и информационной политике Рады Никита Потураев объяснил, что нельзя говорить о том, что основная цель законопроекта — ограничение деятельности УПЦ МП.

"А в том, чтобы на третьем году полномасштабного вторжения РФ эффективно бороться с вражеской пропагандой, которая распространяется через церковь", — отметил он.

Он добавил, что теперь религиозная организация в Украине не имеет права быть аффилированной и находиться в иерархических связях подчинения с церковью, которая имеет управляющий центр в России. Запрет РПЦ не означает автоматический запрет УПЦ, потому что УПЦ заявляет о разрыве связей с Москвой.

"Теперь у УПЦ Московского патриархата есть возможность это доказать", — объяснил он.

Спикер ВР Стефанчук уточняет, что законом (вступает в силу через 30 дней) будет немедленно запрещена РПЦ. А также напоминает, что у украинских церквей, которые подозреваются в сотрудничестве с РПЦ, будет 9 месяцев на разрыв связей.

Как будет работать запрет

Если организацию заподозрят в связях с РПЦ, то в отношении неё будет проведена соответствующая экспертиза. Если она выявит такие признаки, то уже дальше будет подано решение о прекращении деятельности, которое, к слову, может быть оспорено в судебном порядке.

"Мы посчитали таким образом, что где-то месяц на вступление закона в силу, 3 месяца, чтобы Кабмин наработал нормативную базу, после этого целый ряд имплементаций. То есть через 9 месяцев организации, на которые будет распространяться закон, могут быть признаны в суде такими, что прекратили свою деятельность", — добавил Стефанчук.

Напомним, ранее мы писали о том, почему Московский патриархат не идет на диалог с ПЦУ.