Рада может запретить мобилизацию одной из категорий мужчин: узнайте детали законопроекта

Нардеп рассказал, что сказали в Минобороны

Народные депутаты предлагают расширить круг военнообязанных, подлежащих отсрочке от призыва во время мобилизации. В комитете могут быть рассмотрены соответствующие изменения к законопроекту (номер 11391).

Об этом сообщил нардеп Александр Федиенко на своей странице в Телеграмме. По его словам, этот законопроект разработан с целью предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях, для предоставления отсрочки от призыва на военную службу при мобилизации.

Федиенко добавил, что ГНЭУ (Главное научно-экспертное управление) предоставило соответствующие предложения, а именно: учитывая вышеприведенное, а также с целью более комплексного решения поднятой в законопроекте проблемы рекомендуем рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений также и в Закон Украины "О военном обязанности" и военную службу".

"Министерство Обороны: По результатам рассмотрения законопроект поддерживается", — говорится в сообщении.

Напомним, соответствующий законопроект №11391 был зарегистрирован 2 июля. Его авторами выступили народные депутаты из почти всех фракций парламента.

Следует отметить, что в предыдущей редакции закона о мобилизации было предусмотрено, что не могут призвать женщин и мужчин, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный)) брат или сестра ) погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях. Но депутаты внесли правку, которой убрали этот запрет.

Теперь же народные депутаты предлагают внести изменения в третий, четвертый и пятый пункты части третьей статьи 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и предусмотреть отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации для военнообязанных, чьи близкие родственники, в частности родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра погибли, или пропали без вести при участии в боевых действиях.

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