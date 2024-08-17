Высадили помидоры на могиле: храм УПЦ МП в Тернопольской области вляпался в скандал (фото)

В сети поднялся шквал эмоций

В Тернопольской области разгорелся громкий скандал. Ведь на территории Свято-Успенской Почаевской Лавры на кладбище у крестов высадили помидоры.

Как пишет директор Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника Василий Ильчишин, в июне этого года на кладбище при храме росла трава.

"Помидоры на могиле, пожалуй, очень вкусные! Другого я и не ожидал увидеть на территории Почаевской Лавры! То есть такого точно не ожидал! Исследовал этот крест в июне и там была травка, а сегодня растут помидоры", — говорится в сообщении.

Это событие уже получило общественный резонанс в сети. Украинцы отреагировали по-разному: кто посмеялся и пошутил, но есть те, кого это возмутило. Были и люди, которые сомневались, что крест это надгробие, но Ильчишин отметил, что в могиле покоится "Раба Божья Мария".

Стоит отметить, что Свято-Успенская Почаевская Лавра контролируется Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП).

Напомним, что в Украине уже длительное время обсуждается запрет УПЦ МП, однако на июльском заседании Рады голосование по этому законопроекту так и не было начато.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в главном соборе Киево-Печерской лавры сохранили икону с "Пашей Мерседесом".