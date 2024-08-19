Монахиня УПЦ МП устроила скандал с таксистом: ругалась и унижала (видео)

Инцидент сняли очевидцы происшествия

В городе Дубно "божий человек" вел себя совсем не по-божески. В сети появилось видео, на котором монахиня якобы из Почаевской лавры устроила скандал таксисту за то, что тот отказался везти ее в Почаев бесплатно.

Видео опубликовал очевидец происшествия Андрей Найдюк в своем Facebook. Монахиня называет таксиста обслуживающим персоналом и не понимает, почему тот отказывается везти ее бесплатно.

"Какие бабки? Я тебе сказала, что у меня нет бабок! Ты повезешь. Я не должна здесь сидеть всю ночь… Ты обслуживаешь людей! Ты что д*бил? Ты хочешь притвориться д*билом, но ты не д*бил. Давай не ломайся, я спешу, очень спешу", — говорит монахиня на видео.

Таксист в ответ предложил женщине встать на лыжи и двинуться в направлении Почаева. Мужчина пытался объяснить, что услуги такси платные. Но женщина, похоже, этого просто не понимала.

"Мне надо уже, мне нужно в Почаев. Я сажусь назад, а ты везешь…", — продолжила монахиня.

Когда женщина спросила, кто его заправляет, мужчина объяснил, что делает это за собственные средства и поэтому услуги такси — платные.

В конце концов монахиня отошла от мужчин и пошла своей дорогой. Досталась ли она до Почаева – неизвестно.

Свято-Успенская Почаевская Лавра

Православный мужской монастырь в г. Почаев, Тернопольской области, со статусом лавры. Контролируется УПЦ МП. Самая большая православная святыня на западе Украины. По легенде XIX ст. монастырь основали монахи Киево-Печерского монастыря, бежавшие от нападения татар в 1240 г. Впервые упоминается в документах в 1527 году.

Во время революции достоинства и начала Русско-украинской войны вокруг Почаевской лавры разразились скандалы. 24-25 февраля 2014 года из-за неподтвержденных слухов о вывозе из лавры святынь, укрывательстве на территории монастыря отстраненного от власти Виктора Януковича и титушек в лавре с прилегающей территорией собралось много представителей Московского патриархата, пытавшихся не допустить "захватов". (представителей Киевского патриархата, патриотически настроенных граждан, выступавших против вмешательства Московского патриархата в политику, в частности в антиукраинскую полемику).

В результате после неподтверждения лживых слухов и неагрессивного поведения обоих лагерей все завершилось мирно.

Почаевская лавра

30 ноября 2023 года СБУ провела обыски в помещениях лавры в рамках расследования причастности ее руководства к разжиганию вражды и ненависти. Было открыто уголовное производство по статье о нарушении равноправия (ст. 161 УКУ). По данным следствия, на сайте монастыря были публикации, которые оскорбляли иудеев и разжигали религиозную рознь против представителей других церквей, кроме РПЦвУ. Также в сообщениях ставили под вопрос существование Украины как государства отдельно от России.

К слову, ранее Телеграф рассказывал о том, что в Ужгороде пьяный священник УПЦ МП влетел машиной в дом. У отца-пьяницы изъяли водительское удостоверение.