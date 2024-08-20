"Будемо зміцнювати Україну": Зеленський відреагував на ухвалення закону "про заборону УПЦ МП"

Глава держави ще має підписати цей документ

Президент Володимир Зеленський прокоментував ухвалення Верховною Радою закону про заборону діяльності релігійних організацій, пов’язаних з Росією. Він відзначив роботу парламенту.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному зверненні до українців. За словами Зеленського, він вже очікує відповідний документ з ВР.

"Ухвалено закон щодо нашої духовної незалежності. Це те, про що ми говорили з членами Ради церков і релігійних організацій. І днями буду говорити з представниками Вселенського Патріарха Варфоломія. Будемо й надалі зміцнювати Україну, наше суспільство", — заявив президент.

Нагадаємо, у вівторок, 20 серпня, Верховна Рада України ухвалила загалом доопрацьований законопроєкт про заборону на території України діяльності релігійних організацій, пов'язаних із Росією. Документ набирає чинності через 30 днів із дня опублікування.

Раніше "Телеграф" пояснював, що цей закон не є прямою забороною УПЦ МП. Справді, закон може унеможливити діяльність УПЦ МП, а відповідно й "закрити" храми, проте насамперед його норми спрямовані проти РПЦ в Україні.

Також закон забороняє діяльність церков, пов’язаних із РФ. Однак законодавці дають цим громадам 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ та довести це.