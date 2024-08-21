При каких условиях можно стать на военный учет не по месту регистрации

Следует заполнить соответствующее заявление

В Украине каждый военнообязанный должен стать на военный учет. Однако есть случаи, когда человек не может это сделать за местом регистрации.

Юрист Дмитрий Франчук рассказал, при каких условиях мужчина может встать на учет не по прописке. Пишет РБК-Украина.

Это возможно:

если лицо изменило место жительства, то в течение определенного времени (обычно 7 дней) обязано сняться с военного учета по старому месту жительства и отнестись на учет по новому;

если учится в другом городе, может встать на учет по месту обучения на период получения образования;

в некоторых случаях, при длительной работе в другом городе, можно стать на учет по месту работы.

"Обратитесь лично в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту, где вы планируете встать на учет и предоставите необходимые документы", — рассказывает юрист, как встать на учет не по месту прописки.

Документы, необходимые для взятия на учет:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет (если есть);

документ, подтверждающий изменение места жительства (например, справка о регистрации места жительства);

документ, подтверждающий причину смены места учета (например, справка из учебного заведения, трудовой договор).

Франчук отмечает, что для оформления на военный учет по новому адресу необходимо заполнить соответствующее заявление. Также, возможно, вам будет назначено медицинское обследование для уточнения состояния здоровья.

Ранее "Телеграф" писал, сколько раз и на какую сумму могут оштрафовать мужчину, который не стоит на военном учете. Несвоевременное оформление всех необходимых документов предусматривает значительные штрафы.