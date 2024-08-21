Военный учет и поступление в вуз: какие документы нужны абитуриентам

Для военнообязанных студенток предусмотрены другие правила

Поступая в высшее учебное заведение, абитуриенты сталкиваются с вопросом военного учета. Поступающий призывного возраста не будет причислен к вузу без предоставления военно-учетного документа, однако для военнообязанных девушек существуют определенные нюансы.

Обязательно ли становиться на военный учет по месту обучения, рассказал начальник отдела военного учета, бронирования и внедрения единого госреестра военнообязанных сектора мобилизационно оборонной работы Харьковского областного ЦК и СП Любомир Хомицкий.

По словам Хомицкого, одним из обязательных документов для зачисления в вуз для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет является военно-учетный документ.

"Без него человека могут не зачислить. Поэтому, в первую очередь, нужно посмотреть, что там с военно-учетными документами, где они, действительны ли, есть ли соответствующие отметки, соответствуют ли они нынешним условиям и т.д.", — объясняет представитель ТЦК.

Он отметил, если поступающий переезжает в другой город, обращаться в районный военкомат не нужно.

"Такого требования у нас нет. Да, есть правила военного учета, которые требуют состоять на военном учете там, где зарегистрировано, задекларировано местожительство в территориальных центрах. То есть, если человек будет декларировать свое местонахождение, например, как внутренне перемещение лицо на другом территории, тогда так, возникает обязанность обратиться в районный ТЦК по месту регистрации и стать на военный учет", — рассказывает Хомицкий.

Для студенток медицинских и фармацевтических специальностей предусматривается постановку на учет только после завершения обучения и получения соответствующего квалификационного уровня (диплома). Но абитуриентки, только начинающие учиться, такой обязанности не имеют, отмечает представитель ТЦК.

Ранее "Телеграф" писал, кто из студентов потерял право на отсрочку от мобилизации. Согласно обновленному законодательству, призыву на военную службу не подлежат получающие дневную или дуальную форму образования.