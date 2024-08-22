Договорняки, загадочные смерти и падения футболистов в люки: что нужно знать о "короле Кировоградщины" Поворознюка

Его обвиняли в рейдерстве и даже убийстве, а сам аграрий не раз признавался в противоправном.

Александр Поворознюк – известная фигура в украинском бизнесе и спорте. Владелец агрофирмы "Пятихатская" и футбольного клуба "Ингулец" неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих неоднозначных поступков и высказываний.

Его колоритная личность и непростое прошлое стали причиной многочисленных скандалов, часто выходивших за пределы локальных новостей. "Телеграф" решил напомнить читателям о самых громких из них, всколыхнувших украинское общество.

Уголовное прошлое и методы ведения бизнеса

Поворознюк откровенно рассказывает о своих четырех судимости, три из которых — за драки, а четвертая — экономическая. Он не скрывает, что в 90-х годах испытывал проблемы с законом, которые заканчивались заключением. Бизнесмен признается, что воровал горючее у государства, но подчеркивает, что никогда не обворовывал простых людей.

Обвинения в рейдерстве

СМИ неоднократно обвиняли Поворознюка в рейдерском захвате сельскохозяйственных земель, краже урожаев у крестьян и принуждении к сдаче в аренду паев. Однако, как пишет BBC, местные правоохранители отказываются наказывать бизнесмена из-за якобы тесных отношений с ним. Хотя сам Поворознюк отмечает обратное: что рейдеры захватывали как раз его земли.

Скандал с договорными матчами

В 2018 году разразился скандал вокруг возможных договорных матчей команды "Ингулец". Поворознюк в одном из интервью упомянул, что несколько игроков, якобы бравших деньги за сдачу матчей, "случайно упали в люки". Это заявление вызвало бурную реакцию в спортивном сообществе.

Взрыв гранаты в кабинете

Весной 2021 года произошел загадочный инцидент – взрыв гранаты в кабинете, где находился Поворознюк и еще двое мужчин. Сам бизнесмен не пострадал, но его товарищ и бизнес-партнер Виталий Вертелецкий скончался в больнице от травм. Это событие породило многие слухи и версии, включая возможный конфликт за долю в бизнесе.

Обвинение в стрельбе

Скриншот из интервью Гордона с 6 раз расстрелянным фермером

Известный журналист Дмитрий Гордон обнародовал интервью с фермером Юрием Ткачем, обвинившим Поворознюка в том, что тот трижды стрелял в него. Бизнесмен категорически отрицал эти обвинения, назвав их клеветой.

Скандал вокруг сериала "Ингулец"

В июле 2023 года разгорелся скандал вокруг сериала "Ингулец", на который государственное предприятие выделило 33 млн гривен. Многие видели в главном герое прототип Поворознюка и вообще считали, что во время войны такие расходы не оправданы. Эта ситуация вызвала общественный резонанс и привела к отставке министра культуры Александра Ткаченко.

Конфликт с Дмитрием Гордоном

Противостояние между Поворознюком и журналистом Дмитрием Гордоном приобрело публичный характер после того, как бизнесмен назвал Гордона агентом ФСБ. В ответ журналист провел ряд расследований, обвинив Поворознюка в разных противоправных действиях. Например, в покушении на убийство. Аграрий ответил на упреки, сказав, что инцидент произошел 26 лет назад.

Несмотря на многочисленные скандалы, бизнесмен сохраняет влияние в своем регионе и продолжает активную деятельность в разных областях.

Ранее мы писали также о ДТП, в которое попал известный аграрий. Он выложил фото своей машины, которую разбили в результате столкновения. Телеграф выяснил, что она не задекларирована.