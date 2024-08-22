Договорняки, загадкові смерті та падіння футболістів у люки: що треба знати про "короля Кіровоградщини" Поворознюка

Його звинувачували у рейдерстві і навіть вбивстві, а сам аграрій не раз зізнавався у протиправному.

Олександр Поворознюк — відома постать в українському бізнесі та спорті. Власник агрофірми "П'ятихатська" та футбольного клубу "Інгулець", який нещодавно потрапив у серйозну аварію, неодноразово опинявся у центрі уваги через свої неоднозначні вчинки та висловлювання.

Його колоритна особистість та непросте минуле стали причиною численних скандалів, які часто виходили за межі локальних новин. "Телеграф" вирішив нагадати читачам про найгучніші з них, що сколихнули українське суспільство.

Кримінальне минуле та методи ведення бізнесу

Поворознюк відверто розповідає про свої чотири судимості, три з яких — за бійки, а четверта — економічна. Він не приховує, що в 90-х роках мав проблеми із законом, які закінчувалися ув'язненням. Бізнесмен зізнається, що крав пальне у держави, але наголошує, що ніколи не обкрадав простих людей.

Звинувачення у рейдерстві

ЗМІ неодноразово звинувачували Поворознюка у рейдерському захопленні сільськогосподарських земель, крадіжці врожаїв у селян та примушенні до здачі в оренду паїв. Проте, як пише ВВС, місцеві правоохоронці відмовляються карати бізнесмена через нібито тісні стосунки з ним. Хоча сам Поворознюк зазначає протилежне — що рейдерські захоплення проводили якраз його земель.

Скандал з договірними матчами

У 2018 році вибухнув скандал навколо можливих договірних матчів команди "Інгулець". Поворознюк в одному з інтерв'ю згадав, що кілька гравців, які нібито брали гроші за здавання матчів, "випадково впали в люки". Ця заява викликала бурхливу реакцію у спортивній спільноті.

Вибух гранати в кабінеті

Навесні 2021 року стався загадковий інцидент — вибух гранати в кабінеті, де перебував Поворознюк і ще двоє чоловіків. Сам бізнесмен не постраждав, але його товариш і бізнес-партнер Віталій Вертелецький помер у лікарні від травм. Ця подія породила багато чуток та версій, включаючи можливий конфлікт за частку в бізнесі.

Звинувачення у стрілянині

Скриншот з інтерв'ю Гордона з 6 раз розстріляним фермером

Відомий журналіст Дмитро Гордон оприлюднив інтерв'ю з фермером Юрієм Ткачем, який звинуватив Поворознюка у тому, що той тричі стріляв у нього. Бізнесмен категорично заперечив ці звинувачення, назвавши їх наклепом.

Скандал навколо серіалу "Інгулець"

У липні 2023 року розгорівся скандал навколо серіалу "Інгулець", на який державне підприємство виділило 33 млн гривень. Багато хто вбачав у головному герої прототип Поворознюка і взагалі вважав, що під час війни такі витрати не є необхідними. Ця ситуація викликала суспільний резонанс та призвела до відставки міністра культури Олександра Ткаченка.

Конфлікт з Дмитром Гордоном

Протистояння між Поворознюком та журналістом Дмитром Гордоном набуло публічного характеру після того, як бізнесмен назвав Гордона агентом ФСБ. У відповідь журналіст провів низку розслідувань, звинувативши Поворознюка у різних протиправних діях. Наприклад, у замаху на вбивство. Аграрій відповів на закиди, сказавши, що інцидент стався 26 років тому.

Попри численні скандали, бізнесмен зберігає вплив у своєму регіоні та продовжує активну діяльність у різних сферах.

Раніше ми писали також про ДТП, у яку потрапив відомий аграрій. Він виклав фото своєї машини, яку потрощило у результаті зіткнення. "Телеграф" з'ясував, що вона не задекларована.