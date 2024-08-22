От Lexus до "Нивы", да и это далеко не все: на чем ездит чуть не погибший в ДТП Поворознюк (фото)

Не все они есть в декларации

Президентклуба УПЛ Александр Поворознюк во время вчерашнего ДТП, в которое он попал в Ивано-Франковской области, разбил роскошный Mercedes-Benz GLE. Фото сокрушенного автомобиля президент футбольного клуба "Ингулец" опубликовал на своей странице в Инстаграмме. От нее мало что осталось, ведь весь передок скомкан дотла.

Интересно, что этой машины нет в декларации политика (он является депутатом Петровского районного совета и обязан ежегодно подавать декларацию). "Телеграф" проанализировал этот документ и расскажет вам о транспортных предпочтениях Поворознюка.

Mercedes-Benz GLE Поворознюка

Согласно декларации, в собственности Александра Поворознюка и его супруги Людмилы находится еще несколько автомобилей. В частности, Toyota FJ Cruiser 2008 года выпуска. Это внедорожник, ориентировочная цена которого сегодня может составить около 20-25 тысяч долларов.

Есть еще один Toyota FJ Cruiser, но уже в 2014 году выпуска. Этот внедорожник может стоить примерно 30-35 тысяч долларов на вторичном рынке. Lada 212140 2015 года выпуска – это модификация легендарной "Нивы".

Lexus RX 450H 2020 года

Lexus RX 450H 2020 года – это роскошный гибридный кроссовер, цена которого может достигать 60-70 тысяч долларов. Естественно, зависит от комплектации.

Volkswagen Beetle 2016 года выпуска

Volkswagen Beetle 2016 года выпуска – компактный ретро-автомобиль, стоимость которого на вторичном рынке может составлять около 15-20 тысяч долларов.

В собственности жены Людмилы находится Fiat Doblo 1.4 2007 года выпуска – компактный многоцелевой автомобиль, ориентировочная стоимость которого может составить 5-7 тысяч долларов.

Также жене принадлежит Volkswagen ID.6 2022 года выпуска – это новый электрический кроссовер, ориентировочная стоимость которого может достигать 35 тысяч долларов.

Как видим, автопарк семьи Поворознюков достаточно разнообразен и включает как классические внедорожники, так и современные электромобили.

Ранее Телеграф также писал, что в России объявили в розыск Поворознюка. Ему инкриминируют разжигание ненависти.