После этого можно выжить? Появились фото последствий ДТП с участием президента клуба УПЛ

Александр Поворознюк не стал пропускать матч из-за аварии

Президент футбольного клуба "Ингулец" Александр Поворознюк попал в ДТП в Ивано-Франковской области. Его состояние стабильное.

Об этом сообщил бывший журналист Игорь Бурбас. Фото с места аварии опубликовал сам Поворознюк отметив, что не справился с управлением.

По словам Бурбаса, авария произошла 21 августа в городе Городенка. Александр Поворознюк ехал на матч — 1/32 финала Кубка Украины против клуба "Пробий" (Городенка, Ивано-Франковская область). К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Свое состояние в разговоре с Бурбасом Поворознюк оценил как "тяжелое, но стабильное" и добавил, что уже находится на стадионе.

"Со мной все хорошо, можете не беспокоиться, я жив. Ехал на футбол "Кубок Украины" в Ивано-Франковскую область, за 10 км до места назначения не справился с управлением. Все хорошо, состояние стабильное", — написал он в Telegram-канале.

На фото видна смятая машина Поворознюка. У автомобиля раскурочен передний бампер и разбито лобовое стекло. Судя по вмятинам, президент "Ингульца" мог врезаться во что-то, например дерево или столб.

В салон сработали подушки безопасности на руле и не только. На сидениях валяются осколки лобового стекла, а на коврике — иконка. Также "Телеграф" обратил внимание на одну интересную деталь — заглушку ремня безопасности. Их ставят, чтобы не срабатывала сигнализации непристегнутого ремня во время движения. Это означает, что Александр Поворознюк ехал не пристегнутым, а значит нарушил требования ПДД.

Также на рычаге, который находится справа у руля, висит большое количество разноцветных резинок. Как правило, ими скрепляют пачки денег, но для чего их использовал Александр Поворознюк неизвестно.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в 2023 году Александра Поворознюка объявили в розыск в России. Его даже заочно арестовали.