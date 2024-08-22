Редкие и с большой силой: какие фамилии давали людям со сверхспособностями, найдите свою

В Украине таких родовых имен не больше 20

Украинские фамилии имеют разнообразное происхождение, они образовывались не только от названий профессий и определенных предпочтений. Та как есть родовые имена, которые давали целителям, знахарям или людям с даром предведения.

Их легко узнать, потому что они в основном происходят от слов "знахар", "відьма", "ворожка" и т.д. По данным портала "Рідні", эти фамилии достаточно редкие, поэтому их на территории Украины насчитывается 15.

Самое популярное родовое имя из этой категории, Ворожбит, имеет более 800 носителей по всей стране. В то же время редчайшее, Вищунова, — всего 5.

К фамилиям, которые давали людям со сверхспособностями в древности относят:

Ворожбит — 848 носителей этой фамилии;

Ворожко — 553 носителей;

Ворожцова — 137;

Ворожка — 118;

Ворожильник — 38;

Видьма — 23 носителя;

Видьмаченко — 6 носителей;

Видьманов — 5 носителей;

Вищун — 59 носителей;

Вищук — 192 носителей;

Вищунова — 5;

Знахаренко — 117 носителей;

Знахарчук — 16;

Знахарук — 11.

Заметим, что упомянутые фамилии отражают определенные аспекты культуры и верований разных времен, однако это не говорит о том, что нынешние носители этих фамилий имеют отношение к гаданиям.

Напомним, что среди украинских родовых имен есть те, которые ошибочно относят к русским. В частности, речь идет о фамилиях с суффиксами -ов и -эв.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти фамилиях, которые давали наглым и хвастливым людям.