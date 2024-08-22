Редкие и с большой силой: какие фамилии давали людям со сверхспособностями, найдите свою
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В Украине таких родовых имен не больше 20
Украинские фамилии имеют разнообразное происхождение, они образовывались не только от названий профессий и определенных предпочтений. Та как есть родовые имена, которые давали целителям, знахарям или людям с даром предведения.
Их легко узнать, потому что они в основном происходят от слов "знахар", "відьма", "ворожка" и т.д. По данным портала "Рідні", эти фамилии достаточно редкие, поэтому их на территории Украины насчитывается 15.
Самое популярное родовое имя из этой категории, Ворожбит, имеет более 800 носителей по всей стране. В то же время редчайшее, Вищунова, — всего 5.
К фамилиям, которые давали людям со сверхспособностями в древности относят:
- Ворожбит — 848 носителей этой фамилии;
- Ворожко — 553 носителей;
- Ворожцова — 137;
- Ворожка — 118;
- Ворожильник — 38;
- Видьма — 23 носителя;
- Видьмаченко — 6 носителей;
- Видьманов — 5 носителей;
- Вищун — 59 носителей;
- Вищук — 192 носителей;
- Вищунова — 5;
- Знахаренко — 117 носителей;
- Знахарчук — 16;
- Знахарук — 11.
Заметим, что упомянутые фамилии отражают определенные аспекты культуры и верований разных времен, однако это не говорит о том, что нынешние носители этих фамилий имеют отношение к гаданиям.
Напомним, что среди украинских родовых имен есть те, которые ошибочно относят к русским. В частности, речь идет о фамилиях с суффиксами -ов и -эв.
Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти фамилиях, которые давали наглым и хвастливым людям.