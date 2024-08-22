Укр

Редкие и с большой силой: какие фамилии давали людям со сверхспособностями, найдите свою

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Украинка Новость обновлена 22 августа 2024, 17:26
Украинка. Фото Коллаж "Телеграфа"

В Украине таких родовых имен не больше 20

Украинские фамилии имеют разнообразное происхождение, они образовывались не только от названий профессий и определенных предпочтений. Та как есть родовые имена, которые давали целителям, знахарям или людям с даром предведения.

Их легко узнать, потому что они в основном происходят от слов "знахар", "відьма", "ворожка" и т.д. По данным портала "Рідні", эти фамилии достаточно редкие, поэтому их на территории Украины насчитывается 15.

Самое популярное родовое имя из этой категории, Ворожбит, имеет более 800 носителей по всей стране. В то же время редчайшее, Вищунова, — всего 5.

К фамилиям, которые давали людям со сверхспособностями в древности относят:

  • Ворожбит — 848 носителей этой фамилии;
  • Ворожко — 553 носителей;
  • Ворожцова — 137;
  • Ворожка — 118;
  • Ворожильник — 38;
  • Видьма — 23 носителя;
  • Видьмаченко — 6 носителей;
  • Видьманов — 5 носителей;
  • Вищун — 59 носителей;
  • Вищук — 192 носителей;
  • Вищунова — 5;
  • Знахаренко — 117 носителей;
  • Знахарчук — 16;
  • Знахарук — 11.

Заметим, что упомянутые фамилии отражают определенные аспекты культуры и верований разных времен, однако это не говорит о том, что нынешние носители этих фамилий имеют отношение к гаданиям.

Напомним, что среди украинских родовых имен есть те, которые ошибочно относят к русским. В частности, речь идет о фамилиях с суффиксами -ов и -эв.

Ранее "Телеграф" рассказывал о пяти фамилиях, которые давали наглым и хвастливым людям.

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