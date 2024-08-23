Отпраздновала День флага РФ на оккупированной Херсонской области: появилось фото экс-депутатки "Европейской Солидарности"

Недавно СБУ сообщила ей о подозрении

Колаборантка, глава оккупационной администрации Геническа и бывшая депутат горсовета от партии "Европейская Солидарность" Елена Терских засветилась на праздновании Дня флага РФ в Херсонской области. Это подняло шквал эмоций в комментариях, большинство людей возмущены.

На своей странице главный редактор издания "Мост" опубликовал снимок женщины, похожей на колаборантку Терских, но в комментариях уже появилось ее настоящее фото.

На первом снимке женщина в платье в триколоре и соответствующих крыльях, а на втором — Терских в сдержанном синем костюме и с флагом РФ в руках.

Неизвестная женщина

Елена Терских

В сети люди возмущены. Но есть и те, кто посмеялся над этой ситуацией.

К тому же пользователи заметили, что справа от колаборантки мужчина "засунул в трусы" флаг России.

Напомним, недавно Служба безопасности Украины (СБУ) объявила новое подозрение Терских, ей инкриминировали коллаборационизм. По информации следствия, она перешла на сторону россиян в 2022 году.

Отметим, что с 2020 года Терских входила в партию "Европейская Солидарность", но в 2022 году вскоре после оккупации Геническа российскими военными пошла на сотрудничество с захватчиками. Тогда она возглавила оккупационный "Пенсионный фонд" и пряталась за псевдонимом "Галина Воронова".

Впоследствии колаборантка возглавила оккупационную администрацию Генического района. На этой "должности" она заменила другого колаборанта — Андрея Клочко, у которого раньше работала заместительницей.

В 2023 году ее назначили главой так называемого "Генического муниципального округа".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что СБУ разоблачила очередного священника-путиниста из УПЦ. Он восхвалял русских оккупантов и ожидал их прихода в Винницкую область.