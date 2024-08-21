Нахваливал российскую армию и мечтал об оккупации: СБУ разоблачила очередного священника-путиниста из УПЦ

Распространял пропагандистские нарративы россиян также через Telegram

Нахваливал российских оккупантов и ожидал их прихода в Винницкую область. Служба безопасности Украины разоблачила очередного фаната "русского мира", им оказался настоятель храма УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает СБУ. Сообщение сделали на своем канале в Telegram. Подрывную деятельность клирика задокументировали.

"Речь идет о настоятеле храма Калиновского благочиния, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и ожидал прихода оккупантов в Винницкую область. По материалам дела, в общении с верующими протоиерей восхвалял Путина и призвал к поддержке российских оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме того, клирик распространял пропагандистские нарративы россиян через Telegram. Собрав необходимую информацию, СБУ инициировала экспертизу, подтвердившую факты преступных действий, направленных на расшатывание общественно-политической обстановки в Винницкой области.

"В ходе обысков в квартире фигуранта изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которую клирик использовал для распространения вражеской пропаганды", — говорится в сообщении.

В настоящее время клирик находится под круглосуточным домашним арестом

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по частям 1 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В настоящее время горе-священник находится под круглосуточным домашним арестом. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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