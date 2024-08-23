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Не обходили ни одного скандала: какие фамилии давали сварливым людям, найдите свою

Автор
Татьяна Крутякова Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Сварливая украинка Новость обновлена 23 августа 2024, 16:45
Сварливая украинка. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Не только Сварливий и Горлай

Украинские фамилии имеют разное происхождение, большинство из них образовалось от названий профессий и ремесел, определенных особенностей характера и внешности. Однако есть среди этнических родовых имен и те, которые давали сварливым людям.

Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. По его словам, людям со скандальным характером и тем, кто не упускал случая поссориться, давали соответствующие родовые имена.

Основой большинства из них стало слово "сварливый" и синонимы от него.

Среди таких фамилий выделяют:

  • Бешкет;
  • Верескун, Верещак;
  • Горлатій, Горлай;
  • Грубіян;
  • Заведія, Забіяка;
  • Крикун, Криклівець, Криклій;
  • Морочило;
  • Сварник, Сваріч, Сварун;
  • Скоробреха;
  • Шумило.

Также есть фамилии, которые давали склонным к конфликтам людям, некоторые из них не очень часто ссорились. В частности:

  • Задира, Задиренко, Задирака;
  • Кривда, Кривденко;
  • Репетіло, Репетун;
  • Гиркало.

Напомним, что среди украинских родовых имен есть те, которые ошибочно относят к российским. В частности, речь идет о фамилиях с суффиксами -ов и -ев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, которые давали людям со сверхспособностями. Такие родовые имена в древности получали целители, знахари или люди с даром гадания.

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#Фамилии #Походження #Українське походження