Не обходили ни одного скандала: какие фамилии давали сварливым людям, найдите свою

Не только Сварливий и Горлай

Украинские фамилии имеют разное происхождение, большинство из них образовалось от названий профессий и ремесел, определенных особенностей характера и внешности. Однако есть среди этнических родовых имен и те, которые давали сварливым людям.

Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. По его словам, людям со скандальным характером и тем, кто не упускал случая поссориться, давали соответствующие родовые имена.

Основой большинства из них стало слово "сварливый" и синонимы от него.

Среди таких фамилий выделяют:

Бешкет;

Верескун, Верещак;

Горлатій, Горлай;

Грубіян;

Заведія, Забіяка;

Крикун, Криклівець, Криклій;

Морочило;

Сварник, Сваріч, Сварун;

Скоробреха;

Шумило.

Также есть фамилии, которые давали склонным к конфликтам людям, некоторые из них не очень часто ссорились. В частности:

Задира, Задиренко, Задирака;

Кривда, Кривденко;

Репетіло, Репетун;

Гиркало.

Напомним, что среди украинских родовых имен есть те, которые ошибочно относят к российским. В частности, речь идет о фамилиях с суффиксами -ов и -ев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, которые давали людям со сверхспособностями. Такие родовые имена в древности получали целители, знахари или люди с даром гадания.