Не обходили ни одного скандала: какие фамилии давали сварливым людям, найдите свою
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Не только Сварливий и Горлай
Украинские фамилии имеют разное происхождение, большинство из них образовалось от названий профессий и ремесел, определенных особенностей характера и внешности. Однако есть среди этнических родовых имен и те, которые давали сварливым людям.
Об этом пишет в своей работе "Современные украинские фамилии" языковед Юлиан Редько. По его словам, людям со скандальным характером и тем, кто не упускал случая поссориться, давали соответствующие родовые имена.
Основой большинства из них стало слово "сварливый" и синонимы от него.
Среди таких фамилий выделяют:
- Бешкет;
- Верескун, Верещак;
- Горлатій, Горлай;
- Грубіян;
- Заведія, Забіяка;
- Крикун, Криклівець, Криклій;
- Морочило;
- Сварник, Сваріч, Сварун;
- Скоробреха;
- Шумило.
Также есть фамилии, которые давали склонным к конфликтам людям, некоторые из них не очень часто ссорились. В частности:
- Задира, Задиренко, Задирака;
- Кривда, Кривденко;
- Репетіло, Репетун;
- Гиркало.
Напомним, что среди украинских родовых имен есть те, которые ошибочно относят к российским. В частности, речь идет о фамилиях с суффиксами -ов и -ев.
Ранее "Телеграф" рассказывал о фамилиях, которые давали людям со сверхспособностями. Такие родовые имена в древности получали целители, знахари или люди с даром гадания.