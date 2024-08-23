Байден неожиданно позвонил Зеленскому: анонсировал "сюрприз" ко Дню Независимости

США ввели санкции против России и выделят новую военную помощь Украине

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Также он объявил о выделении новой военной помощи.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома. Байден отметил, что Украина была свободной страной, когда Россия начала свое вторжение, она остается свободной сейчас и будет таковой после завершения войны.

По его словам, именно об этом он говорил с Зеленским накануне Дня Независимости Украины, а также выразил непоколебимую поддержку украинцам со стороны США.

"Сегодня мы объявим о новом пакете военной помощи Украине. Пакет включает в себя ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры Украины; оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковые ракеты для защиты от переменчивой тактики России на поле боя; а также боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные системы для их защиты", — говорится в сообщении.

Байден добавил, что США также ввели масштабный пакет санкций против почти 400 организаций и лиц, которые помогают российской военной машине.

"Россия не победит в этом конфликте. Победит независимый народ Украины, и Соединенные Штаты, наши союзники и наши партнеры продолжат поддерживать их на каждом шагу", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Зеленский в своем видеообращении не говорил о звонке Байдена, однако намекал на "международные активности" 23 августа, и отметил, что обнародовал лишь "часть отчета".

UPD. Зеленский тоже прокомментировал разговор с Байденом: "Спасибо за принятие Соединенными Штатами сегодня очередного санкционного пакета против топливно-энергетического и металлургического секторов, финансовой сферы и российского ВПК. Санкционное давление на Россию должно усиливаться и дальше. Также отметил выделение нового пакета оборонной поддержки от США. Украина критически нуждается в поставках оружия из объявленных пакетов, в частности, дополнительных систем ПВО для надежной защиты городов, общин и критической инфраструктуры".

Как сообщалось ранее, США объявили о введении нового пакета санкций, который затронет российские нефтяные и газовые инфраструктурные проекты, а также компании, занимающиеся поддержанием военной промышленности.