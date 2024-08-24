Киев празднует День Независимости: смотреть полное видео онлайн

В 2024 году Украина отмечает 33 года независимости

В субботу, 24 августа, в Украине отмечают День Независимости. В связи с этим в Киеве проходят торжественные мероприятия, на которые приехал и президент Польши Анджей Дуда.

Прямую трансляцию на своей странице запустил глава нашего государства Владимир Зеленский.

Во время торжеств слово держал Анджей Дуда, который подчеркнул, что Польша всегда поддерживала и будет поддерживать Украину.

"День Независимости Украины — это День Независимости всей Европы!" – сказал он.

Напомним, что в День Независимости президент Украины подписал закон о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с Россией, который Верховная Рада Украины приняла 20 августа. Закон вступает в силу через 30 дней, но общинам УПЦ МП предоставляется 9 месяцев на разрыв связей с Русской православной церковью.

Кроме того, в своем торжественном обращении ко Дню Независимости Зеленский подчеркнул, что наш народ всегда возвращает долги и даже с процентами. Поэтому всякий, кто несет зло на нашу землю, будет собирать его плоды на своей территории. И это не месть или злорадство, а бумеранг для зла. Глава нашего государства назвал Россию "террористической организацией номер один в мире", а Украину — независимым европейским государством. Граница из РФ — это граница между "жизнью и смертью", между "свободой и неволею".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов сделал заявление в День Независимости Украины.